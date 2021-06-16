У Соледар – за сучасним мистецтвом: місто, яке унікальне не лише соляними шахтами

Віднедавна у списку must see тут не лише унікальні соляні шахти та індустріальні пейзажі, а й роботи сучасних українських митців. Це варто побачити!

Навіть якщо ви ніколи не бували у Соледарі, то точно щось чули про це невелике промислове містечко у Донецькій області. Саме тут працює державне підприємство "Артемсіль" – найбільший виробник кам'яної солі в Центральній і Східній Європі й одне з найбільших у світі.

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Туристи з України та з-за кордону їдуть сюди, щоб спуститися у дві унікальні соляні шахти й прогулятися велетенськими соляними галереями, побачити підземну церкву й дізнатися, як видобувають сіль зараз, а як це робили сто років тому. Їдуть у Соледар і любителі індустріальних пейзажів та ті, хто хоче побачити справжній український степ.



Артемсіль у Соледарі / Фото: платформа культурних ініціатив ІЗОЛЯЦІЯ

А віднедавна до цього промислового містечка варто їхати й за сучасним мистецтвом. Travel24 розповідає про шість проєктів сучасних українських митців, які варто побачити (і почути) у Соледарі.

Платформа культурних ініціатив ІЗОЛЯЦІЯ