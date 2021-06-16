В Соледар – по современное искусство: город, который уникальный не только соляными шахтами

Недавно в списке must see здесь не только уникальные соляные шахты и индустриальные пейзажи, но и работы современных украинских художников. Это стоит увидеть!

Даже если вы никогда не бывали в Соледаре, то точно что-то слышали об этом небольшом промышленном городке в Донецкой области. Именно здесь работает государственное предприятие "Артемсоль" – крупнейший производитель каменной соли в Центральной и Восточной Европе и одно из крупнейших в мире.

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Туристы из Украины и из-за границы едут сюда, чтобы спуститься в две уникальные соляные шахты и прогуляться огромными соляными галереями, увидеть подземную церковь и узнать, как добывают соль сейчас, а как это делали сто лет назад. Едут в Соледар и любители индустриальных пейзажей и те, кто хочет увидеть настоящую украинскую степь.



Артемсоль в Соледаре / Фото: платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ

А с недавних пор в этот промышленный городок стоит ехать и по современное искусство. Travel24 рассказывает о шести проектах современных украинских художников, которые стоит увидеть (и услышать) в Соледаре.

Платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ

Первым масштабным проектом платформы в Соледаре стала серия краткосрочных резиденций для художников "Заземление", которая продлится до августа. Цель резиденции – на языке современного искусства привлечь внимание к экологическим и социальным проблемам в регионе, спровоцированных человеческой деятельностью.

"Люди-акулы" скульптора Astian Rey

Резиденты в течение недели живут в Соледаре и работают над художественными проектами, что потом остаются в городе. С начала года здесь уже побывали художники из Киева, Теребовле, Львова и других городов.

Их высота – более двух метров, вес каждой – около 120 килограммов. Белые высокие фигуры – одновременно и люди, и рыбы – сразу привлекают внимание. Их создал известный украинский скульптор Astian Rey (Астиан Рэй) в рамках недельной артрезиденции "Заземление".