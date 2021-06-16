В Соледар – по современное искусство: город, который уникальный не только соляными шахтами

Недавно в списке must see здесь не только уникальные соляные шахты и индустриальные пейзажи, но и работы современных украинских художников. Это стоит увидеть!
Даже если вы никогда не бывали в Соледаре, то точно что-то слышали об этом небольшом промышленном городке в Донецкой области. Именно здесь работает государственное предприятие "Артемсоль" – крупнейший производитель каменной соли в Центральной и Восточной Европе и одно из крупнейших в мире.
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Туристы из Украины и из-за границы едут сюда, чтобы спуститься в две уникальные соляные шахты и прогуляться огромными соляными галереями, увидеть подземную церковь и узнать, как добывают соль сейчас, а как это делали сто лет назад. Едут в Соледар и любители индустриальных пейзажей и те, кто хочет увидеть настоящую украинскую степь.
Артемсоль в Соледаре / Фото: платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ
А с недавних пор в этот промышленный городок стоит ехать и по современное искусство. Travel24 рассказывает о шести проектах современных украинских художников, которые стоит увидеть (и услышать) в Соледаре.
Платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ
Первым масштабным проектом платформы в Соледаре стала серия краткосрочных резиденций для художников "Заземление", которая продлится до августа. Цель резиденции – на языке современного искусства привлечь внимание к экологическим и социальным проблемам в регионе, спровоцированных человеческой деятельностью.Резиденты в течение недели живут в Соледаре и работают над художественными проектами, что потом остаются в городе. С начала года здесь уже побывали художники из Киева, Теребовле, Львова и других городов.
"Люди-акулы" скульптора Astian Rey
Их высота – более двух метров, вес каждой – около 120 килограммов. Белые высокие фигуры – одновременно и люди, и рыбы – сразу привлекают внимание. Их создал известный украинский скульптор Astian Rey (Астиан Рэй) в рамках недельной артрезиденции "Заземление".
Скульптура Астиана Рея "Люди-акулы" / Фото: платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ
Сейчас скульптуры можно увидеть у входа в офис ИЗОЛЯЦИИ, но их планируют установить в городском парке – как подарок Соледару.
Здесь когда-то было древнее Пермское море, и это натолкнуло меня на определенные ассоциации и идеи, в частности о зарождении жизни в воде и о среде обитания человека. А также о возможности добывать жизненно необходимую соль. Люди-рыбы прекрасно вписались в эту концепцию, – рассказывает художник.
Astian Rey известный работами в стиле сакрального минимализма с присущим ему алхимическим и мистическим символизмом. Он переосмысливает символы, которые уже существуют, и создает собственные. Его произведения хранятся в частных коллекциях Украины и США.
Графическая работа Виталия Агапеева "Солерос"
Виталий Агапеев – художник с граффити-бэкграундом, участник многих выставок и резиденций в Украине и за рубежом, совладелец DIY-бренда Square_NA. Чаще всего он работает с графикой, муралами, инсталляциями и медиаартом. В Соледаре стоит увидеть его графическую работу "Солерос".
Работа Виталия Агапеева "Солерос" / Фото: платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ
Солерос – это универсальная метафора для города. Как растение, так и весь населенный пункт живет в экстремальных условиях. Каждый из них является спутником соли. Оба получают из-под земли неорганические вещества, перерабатывают их и этим поддерживают жизнь других существ, – объясняет художник.
По его словам, весь Соледар и является новой реинкарнацией солероса, но сотканной из бетона, кирпича, металла, флоры и фауны. На первый взгляд, графическая работа напоминает причудливую карту или план местности. Фактурный узор, напоминающий неизвестное письмо, рассеченный белыми полосами, но это не так.
Аудиопроект Назария Заноза "Рассольные степи"
Чтобы создать десятиминутную аудиопрогулку Соледаром и окрестностями, художник из Тернопольщины Назарий Заноза неделю исследовал город и его звуки. Записывал, как звучит ветер в степи, с каким звуком закачивают воздух в шахту, делился своими наблюдениями.
Для меня это является способом познания города или любой новой локации. Это как точка вхождения в пространство, – отметил автор.
Все аудиозаписи он сначала систематизировал, а затем сочинил в единый звуковой сюжет. Проект назвал "Рассольные степи", ведь исследовал объекты и пространства, связанные с соледобывающей промышленностью, ее прошлым, настоящим и будущим.
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Скульптура из соли Валентины Беро "Следы"
Это образ человека, который имеет мощное влияние на все вокруг, но одновременно является хрупким и уязвимым, потому что и сам попадает под влияние результатов своих действий. Высота скульптуры около 220 сантиметров, вес – примерно 130 килограммов.
Валентина Беро в процессе работы / Фото: платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ
Голову для скульптуры художница сделала с помощью специального оборудования в местной соляной мастерской.
Моя скульптура – о том, что действия человека влияют не только на природу, но и на него самого. Что человек и его деятельность являются неразделимыми, они не существуют отдельно, – объясняет Валентина.
Вышитые фотографии Натальи Любченковой
Журналистка и фотограф Наталья Любченкова с 2015 года работает над независимыми фотографическими проектами в Донецкой и Луганской областях и освещает регион для западной прессы.
В мае она приехала в Соледар, чтобы попробовать свои силы в современном искусстве. Здесь Наталья работает над художественным проектом, который объединяет фотографию и слово в единый визуальный образ. Для этого она использует технику вышивания на бумаге.
Вышитые фотографии Натальи Любченковой / Фото: платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ