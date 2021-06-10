Команда тревел-шоу "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" отправилась в путешествие лучшими локациями для оздоровительного туризма. Их целебные свойства могут составить конкуренцию популярным курортам мира.

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Город Соледар

250 миллионов лет назад на территории этого места, что в Донецкой области, было озеро, а теперь здесь находится настоящее сокровище – соль, которую в народе называют "белым золотом".

Дмитрий Комаров присоединился к бригаде шахтеров и опустился на глубину около 300 метров, практически высоту 70-этажного небоскреба.

Спуститься сюда – это только полдела. Здесь 200 километров солевых тоннелей. Поэтому нужно передвигаться еще и на специальном автомобиле, – говорит ведущий.

По его словам, когда-то здесь плавали доисторические рыбы-монстры, а сегодня это солевые шахты. Масштабы такие, что запросто мог бы поместиться метрополитен Гонконга или Мехико.



Дмитрий Комаров спустился в соляные шахты / Фото: Instagram / @komarovmir

Кроме того, в Донецкой области есть соляной город, аналогов которому нет в мире. На поверхности он выглядит как заброшенная шахта, но самое интересное находится под землей. На глубине есть настоящий музей. Рукотворные статуи в соляных стенах от местных мастеров, а также древние исторические артефакты, которым более века.

Но самое удивительное – это подземный храм, в котором произошло настоящее чудо. Здесь проявились нерукотворные икона и распятие, которые создала природа у алтаря.



Комаров побывал в подземном храме / Фото: Instagram / @komarovmir

Здесь фантастическая атмосфера. Я каждому из Вас от души рекомендую сюда приехать. Это действительно место силы – наше, украинское. Я бывал во многих храмах. Но то, что чувствую здесь, я нигде не чувствовал, – поделился ведущий.

Этот подземный город 132 года назад посетил ученый и химик Дмитрий Менделеев, предсказал, что через годы в этих местах будут оздоравливаться люди. И он был прав: сейчас здесь построен спелеосанаторий, где лечат множество заболеваний.



Номер в спелеосанатории / Фото: Instagram / @komarovmir

Интересно Дмитрий Комаров рассказал, как увеличился поток туристов в Украине после его нового шоу

Лемурийское озеро

Это главное место, которое исцеляет от болезней и дарит молодость. Запрятано близ села Григорьевка, что на Херсонщине. Удивительно, но именно это место является самым посещаемым в регионе. Сюда приезжают поправить здоровье с помощью лечебной грязи и целебных свойств воды.

Происхождение озера остается загадкой, но сейчас известно точно, что из-за экологической ситуации огромное розовое озеро уменьшилось до размера небольшого водоема.



Команда тревел-шоу проверила на себе свойства лечебных вод / Фото: Instagram / @komarovmir

Подробнее смотрите в новом выпуске "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым":



Отметим, в предыдущем выпуске тревел-шоу "Путешествуй по Украине, Комаров показал отдых на "украинских Мальдивах" – острове Джарылгач – и познакомился с украинским Робинзоном Крузо.