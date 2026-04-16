Свідок 8 століть: де у Львові можна почути один із найстаріших збережених дзвонів України
- У соборі святого Юра у Львові є дзвін, відлитий у 1341 році, з давньоруським кириличним написом.
- Цей дзвін, який ще називають "Дмитром", пережив багато історичних подій і досі звучить під час богослужінь.
У дзвіниці собору святого Юра у Львові висить дзвін, якому вже майже 700 років. Він пережив польські облоги, козацькі битви, австрійське панування і дві світові війни.
А проте й досі дзвонить під час великих богослужінь. А ще він має власне ім'я – Дмитро. З посиланням на encyclopediaofukraine.com розповідаємо про все це докладніше.
Пережив пожежі, облоги й дві світові війни: де у Львові служить найстаріший дзвін України?
У соборі святого Юра у Львові є дзвін, який відлили у сиву давнину – мовиться про 1341 рік. На ньому зберігся давньоруський кириличний напис: "У літо 6849 вилитий був дзвін цей святому Юрію за князя Дмитрія ігуменом Євтимієм. А писав Скора Яків".
Дзвін цей пережив усі попередні будівлі, з якими був пов'язаний. Навіть у тому самому XIV столітті, коли перший кам'яний храм на Святоюрській горі згорів під час польської облоги, дзвін вцілів, і залишився єдиним матеріальним свідком тієї доби.
А ще цей Святоюрський дзвін називають Дмитром, як зазначає velychlviv.com. Чи то бо його відлили за правління великого князя Дмитра-Любарта Гедиміновича, чи то на честь боярина Дмитра Дедька, який керував у той час Львовом від імені князя.
Дзвін "Дмитро" у соборі святого Юра – історичний та сучасний вигляд / Фото sobor.sv.yura
"Дмитра" вважають найбільшим із давніх збережених дзвонів України, який досі використовують за призначенням. Більшість середньовічних дзвонів на українських землях переплавили або знищили під час воєн, зокрема обох світовий – а цей вцілів. Під час богослужінь його глибокий низький тон чутно далеко за межами Святоюрської гори.
Сам собор у його нинішньому вигляді у стилях бароко та рококо будували з 1744 по 1770 роки. А скульптурне оздоблення виконав геніальний Іван Ґеорґ Пінзель – один із найвидатніших скульпторів бароко у Центральній Європі.
Розташований цей храм Української греко-католицької церкви у Львові на Святоюрській площі, 5 – за 15 хвилин пішки від площі Ринок. Вхід на територію вільний, дзвін у дзвіниці можна оглянути зовні. Найкращий час почути його наживо – під час недільних та святкових служб.
Часті питання
Який у Львові є найстаріший церковний дзвін і де він розташований?
Найстаріший дзвін у Львові, навіть, можливо, в Україні – це дзвін "Дмитро", розташований у соборі святого Юра. Його відлили у 1341 році.
Чому дзвін "Дмитро" має таку назву?
Дзвін "Дмитро" називають так, можливо, через те, що його відлили за правління великого князя Дмитра-Любарта Гедиміновича, або на честь боярина Дмитра Дедька, який керував Львовом у той час.
Яка історична значущість дзвону "Дмитро"?
Дзвін "Дмитро" пережив пожежі, облоги й дві світові війни, залишаючись єдиним матеріальним свідком своєї доби. Його вважають найбільшим із давніх збережених дзвонів України, який досі використовують за призначенням.