Собака врятувала господаря, який сім днів пролежав з переломом у горах
Італієць хотів підкорити Альпи, але зірвався зі скелі і зламав щиколотку. Він сім днів лежав і врятував його собака Еш.
Джерело:Euronews
Мандрівнику 33 роки і він з міста Трієст. Це був його не перший похід. Він мав досвід ходіння по горах і завжди повертався вчасно.
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Тому його дівчина почала хвилюватися, коли не дочекалася коханого вдома і звернулася по допомогу в службу порятунку гірського району Фріулі.
На наступний зниклого туриста помітили з вертольота, в горах на північ від міста Удіне на висоті 700 метрів. Мандрівник лежав біля струмка і накритий листям для того, щоб зігрітися. Його помітили завдяки блиску теплової ковдри. Поруч з ним був пес по кличці Еш.
Альпініст був повністю виснажений, але у свідомості. Після порятунку мандрівник запевнив, що врятував його саме вірний улюбленець. Він не відходив від господаря, охороняв його та грів.
Зараз вони двоє у безпеці та нічого не загрожує їх здоров'ю. Чоловік відновлюється у лікарні, а за собакою доглядають рятувальники.
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