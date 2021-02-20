Итальянец хотел покорить Альпы, но сорвался со скалы и сломал лодыжку. Он семь дней лежал и спас его собака Эш.

Путешественнику 33 года и он из города Триест. Это был его первый поход. Он имел опыт хождения по горам и всегда возвращался вовремя.

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Поэтому его девушка начала волноваться, когда не дождалась любимого дома и обратилась за помощью в службу спасения горного района Фриули.

На следующий день пропавшего туриста заметили с вертолета, в горах к северу от города Удине на высоте 700 метров. Путешественник лежал у ручья и накрыт листьями для того, чтобы согреться. Его заметили благодаря блеска тепловой одеяла. Рядом с ним был пес по кличке Эш.

Альпинист был полностью истощен, но в сознании. После спасения путешественник заверил, что спас его самое верный любимец. Он не отходил от хозяина, охранял его и грел.

Сейчас они оба в безопасности и ничто не угрожает их здоровью. Мужчина восстанавливается в больнице, а за собакой ухаживают спасатели.