Мережею відразу ж почали ширитись відео, на яких можна побачити сніг на трасах у Буковелі. Користувач з тіктоку "Фотограф Буковель" зазначив, що "приписало все снігом".

Де можна побачити сніг на Буковелі?

Погода в Буковелі на 28 жовтня. Подивіться, випав сніг. Подивіться, скільки снігу лежить на другій трасі, скільки – на першій. Одним словом – присипало все снігом,

– говорить автор відео.

Він також зауважив, що на сьомій трасі снігу менше. Це пов'язано з тим, що гора нижча.

На Буковелі вже можна милуватись снігом: дивіться відео

Власне, кадрами засніженого Буковелю ділився зранку паблік Івано-Франківськ 24/7. Як зазначають у дописі, засніжило курорт уночі.

Користувачі мережі дивуються, що так швидко змінилась погода на Буковелі. Одні кажуть, що вчора тут світило сонце і не було і жодного натяку на те, що може випасти сніг. Інші ж ділились кадрами, на яких можна побачити, що траси курорту дійсно вкриті білим покривалом.

Одна з трас Буковелю засипана снігом: дивіться відео

Звернімо увагу! Погода у горах надзвичайно мінлива. І цілком та повністю покладатись на прогнози не варто. Будьте готовими до того, що навіть у сонячний день наприкінці осені може вперіщити сніг. Тому варто мати з собою одяг на різну погоду.

Куди піти під час відпочинку на Буковелі?