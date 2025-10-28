Мережею відразу ж почали ширитись відео, на яких можна побачити сніг на трасах у Буковелі. Користувач з тіктоку "Фотограф Буковель" зазначив, що "приписало все снігом".
Де можна побачити сніг на Буковелі?
Погода в Буковелі на 28 жовтня. Подивіться, випав сніг. Подивіться, скільки снігу лежить на другій трасі, скільки – на першій. Одним словом – присипало все снігом,
– говорить автор відео.
Він також зауважив, що на сьомій трасі снігу менше. Це пов'язано з тим, що гора нижча.
На Буковелі вже можна милуватись снігом: дивіться відео
Власне, кадрами засніженого Буковелю ділився зранку паблік Івано-Франківськ 24/7. Як зазначають у дописі, засніжило курорт уночі.
Користувачі мережі дивуються, що так швидко змінилась погода на Буковелі. Одні кажуть, що вчора тут світило сонце і не було і жодного натяку на те, що може випасти сніг. Інші ж ділились кадрами, на яких можна побачити, що траси курорту дійсно вкриті білим покривалом.
Одна з трас Буковелю засипана снігом: дивіться відео
Звернімо увагу! Погода у горах надзвичайно мінлива. І цілком та повністю покладатись на прогнози не варто. Будьте готовими до того, що навіть у сонячний день наприкінці осені може вперіщити сніг. Тому варто мати з собою одяг на різну погоду.
Куди піти під час відпочинку на Буковелі?
Буковель чарівний у будь-яку пору року. Особливо тішить те, що тут для себе атракції можуть знайти як дорослі, так і малі.
До прикладу, перед Буковелем варто заїхати до Перевернутої хати, а також прогулятись місцевим ярмарком.
У самому Буковелі – завітати до етнопарку "Гуцул Ленд". Тут можна не лише краще познайомитись з традиціями та побутом гуцулів, а й погодувати звірят.
Також у мандрівників є нагода покататись на колесі огляду та прогулятись набережною озера Молодості.