За словами travel-консультантки Мікаели Мартінеллі, в Європі є країна, яку туристи недооцінюють, пише Travel + Leisure. Йдеться про Словенію, яка поєднує мальовничі альпійські озера та затишні міста, при цьому не має такого масового туризму, які інші сусідні країни.

Яке місто у Словенії варто побачити?

Експертка радить почати знайомство із Словенією зі столиці – Любляни. Тут можна провести кілька ночей, оскільки місто цілком може стати основним місцем для всієї відпустки.

Любляна має особливу атмосферу завдяки пастельній архітектурі, річці, старому місту без автомобілів та спокійному ритму. Неподалік столиці є чимало природних маршрутів, з красивими сільськими пейзажами, наче з картинки.

Які природні локації Словенії варто побачити?

У Словенії варто відвідати Шкоцянські печери, які входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час екскурсії туристи можуть пройти мостами та стежками через величезні підземні зали й побачити вражаючу ущелину всередині печер.

Також тут варто присвятити цілий день долині Сочі. Це неймовірно мальовнича дорога вздовж річки, на якій варто зробити зупинки для прогулянок та красивих фото й відвідати водоспад Козьяк неподалік Кобарида.

До нього веде нескладний маршрут через затінену мохову ущелину, який завершується краєвидом на водоспад.

Окремої уваги заслуговує озеро Блед – одна з найвідоміших природних пам’яток Словенії. Посеред озера розташований справжній острів із замком, який дуже хочуть побачити багато туристів.

Додатково можна ще додати до маршруту Північну Італію, Хорватію чи Австрію, оскільки зі Словенії до цих країн легко дібратися.