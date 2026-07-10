По словам туристического консультанта Микаэлы Мартинелли, в Европе есть страна, которую туристы недооценивают, пишет Travel + Leisure. Речь идет о Словении, которая сочетает в себе живописные альпийские озера и уютные города, при этом не страдает от такого массового туризма, как другие соседние страны.

Какой город в Словении стоит посетить?

Эксперт советует начать знакомство со Словенией со столицы – Любляны. Здесь можно провести несколько ночей, поскольку город вполне может стать основным местом для всего отпуска.

Любляна обладает особой атмосферой благодаря пастельной архитектуре, реке, старому городу без автомобилей и спокойному ритму жизни. Недалеко от столицы есть немало природных маршрутов с красивыми сельскими пейзажами, словно с картинки.

Какие природные достопримечательности Словении стоит увидеть?

В Словении стоит посетить Шкоцянские пещеры, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии туристы могут пройти по мостам и тропинкам через огромные подземные залы и увидеть впечатляющее ущелье внутри пещер.

Также здесь стоит посвятить целый день долине Сочи. Этоневероятно живописная дорога вдоль реки, на которой стоит делать остановки для прогулок и красивых фотографий, а также посетить водопад Козьяк недалеко от Кобарида.

К нему ведет несложный маршрут через затененное мхом ущелье, который завершается видом на водопад.

Отдельного внимания заслуживает озеро Блед – одна из самых известных природных достопримечательностей Словении. Посреди озера расположен настоящий остров с замком, который очень хотят увидеть многие туристы.

Кроме того, в маршрут можно включить Северную Италию, Хорватию или Австрию, поскольку из Словении в эти страны легко добраться.