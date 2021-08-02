Проте для українських туристів будуть діяти карантинні заходи. Виключенням є вакциновані мандрівники.

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Поновлення автобусних перевезень до Словаччини

На осіб, які прибуватимуть з України, будуть поширюватися карантинні заходи, визначені урядом Словаччини.

Згідно з повідомленням Словацької сторони, з 07.00 (за київським часом) 01.08.2021 року відновлюється пропуск міжнародних автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску "Вишнє Нємецке",

– мовиться в повідомленні.

Умови для туристів

Мати сертифікат про вакцинацію.

Довідку про протипоказання до вакцинації (перенесена хвороба COVID-19).

Нещеплені туристи мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Її можна скоротити, якщо на 5 добу після прибуття в країну у вас буде негативний ПЛР-тест та не буде симптомів коронавірусу.

Заповнити форму на урядовому порталі Словаччини. Завчасну реєстрацію мають пройти всі мандрівники віком від 12 років.

Більше про умови в'їзд до Словаччини можна дізнатися тут.