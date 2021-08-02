Проте для українських туристів будуть діяти карантинні заходи. Виключенням є вакциновані мандрівники.
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Поновлення автобусних перевезень до Словаччини
На осіб, які прибуватимуть з України, будуть поширюватися карантинні заходи, визначені урядом Словаччини.
Згідно з повідомленням Словацької сторони, з 07.00 (за київським часом) 01.08.2021 року відновлюється пропуск міжнародних автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску "Вишнє Нємецке",
– мовиться в повідомленні.
Умови для туристів
- Мати сертифікат про вакцинацію.
- Довідку про протипоказання до вакцинації (перенесена хвороба COVID-19).
- Нещеплені туристи мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Її можна скоротити, якщо на 5 добу після прибуття в країну у вас буде негативний ПЛР-тест та не буде симптомів коронавірусу.
- Заповнити форму на урядовому порталі Словаччини. Завчасну реєстрацію мають пройти всі мандрівники віком від 12 років.
Більше про умови в'їзд до Словаччини можна дізнатися тут.