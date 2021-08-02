Однако для украинских туристов будут действовать карантинные мероприятия. Исключением является вакцинированы путешественники.

К слову Вкусная Украина: что попробовать в разных областях, чтобы сполна познать кухню

Возобновление автобусных перевозок в Словакию

Лиц, прибывающих из Украины, будут распространяться карантинные мероприятия, определенные правительством Словакии.

Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07.00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецкое",

– говорится в сообщении.

Условия для туристов

Иметь сертификат о вакцинации.

Справку о противопоказаниях к вакцинации (перенесенная болезнь COVID-19).

Непривитые туристы должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Ее можно сократить, если на 5 сутки после прибытия в страну у вас будет отрицательный ПЦР-тест и не найдут симптомов коронавируса.

Заполнить форму на правительственном портале Словакии. Заблаговременную регистрацию должны пройти все путешественники в возрасте от 12 лет.

Об условиях въезд в Словакию можно узнать здесь.