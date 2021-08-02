Однако для украинских туристов будут действовать карантинные мероприятия. Исключением является вакцинированы путешественники.
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Возобновление автобусных перевозок в Словакию
Лиц, прибывающих из Украины, будут распространяться карантинные мероприятия, определенные правительством Словакии.
Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07.00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецкое",
– говорится в сообщении.
Условия для туристов
- Иметь сертификат о вакцинации.
- Справку о противопоказаниях к вакцинации (перенесенная болезнь COVID-19).
- Непривитые туристы должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Ее можно сократить, если на 5 сутки после прибытия в страну у вас будет отрицательный ПЦР-тест и не найдут симптомов коронавируса.
- Заполнить форму на правительственном портале Словакии. Заблаговременную регистрацию должны пройти все путешественники в возрасте от 12 лет.
Об условиях въезд в Словакию можно узнать здесь.