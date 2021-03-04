SkyUp здійснюватиме прямі рейси з Києва до столиці Сербії

Зазначається, що відсьогодні й до 23:59 14.03.21 квитки за цим маршрутом на будь-які дати можна придбати за акційною ціною – 837 гривень.

Для в'їзду на територію Сербії туристам необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, який має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту в країну.