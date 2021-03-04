SkyUp здійснюватиме прямі рейси з Києва до столиці Сербії

Джерело:фейсбук SkyUp Airlines
Для українських туристів відкрили ще один напрямок. Лоукостер SkyUp Airlines запускає рейси з Києва до Белграда.
Рейси будуть здійснюватися щовівторка і щоп'ятниці. Перший політ запланований на 30 березня.
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Святкуємо відкриття нового напрямку продажем квитків за спецціною! Уже з 30.03.21 ми розпочинаємо літати до столиці Сербії, Белграда, – повідомив авіаперевізник.
Зазначається, що відсьогодні й до 23:59 14.03.21 квитки за цим маршрутом на будь-які дати можна придбати за акційною ціною – 837 гривень.Для в'їзду на територію Сербії туристам необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, який має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту в країну.
Нагадаємо, раніше лоукостер SkyUp ввів нові правила щодо того, хто платить за помилку в авіаквитку. У деяких випадках вам виправлять її безкоштовно, в інших – доведеться заплатити.
Також SkyUp змінив умови проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений авіаквиток.