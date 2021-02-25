SkyUp запропонував туристам комфортніший переліт: яка вартість спального місця в літаку

SkyUp запропонував спальні місця в літаку для пасажирів рейсів Київ – Дубай.

Йдеться про блок з трьох крісел за 175 доларів. Їх необхідно сплатити додатково до вартості квитка.

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Послугу можна замовити тільки в аеропорту, якщо наявні вільні місця на вашому рейсі.

На додаток пасажир отримує подушку і плед. Користувачі у Фейсбуці пишуть, що було б добре додати до послуги матрац, щоб згладити нерівності між кріслами. SkyUp пообіцяв розглянути цю пропозицію.

Авіакомпанії Air New Zealand і Air Astana пропонують таку саму послугу (блок з 3 крісел зі спальними речами) на далеких рейсах. Lufthansa теж тестувала її.

Відзначимо, раніше лоукостер SkyUp ввів нові правила щодо того, хто платить за помилку в авіаквитку. У деяких випадках вам виправлять її безкоштовно, в інших – доведеться заплатити.

Також SkyUp змінив умови проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений авіаквиток.