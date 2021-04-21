З Києва до Лондона за 560 гривень: SkyUp відкрив продажі на новий рейс

SkyUp літатиме з Києва до Лондона в аеропорт Лутон. Ці повітряні ворота, що розташовані за 50 кілометрів від центру Лондона, з 2009 року для польотів використовує лоукостер Wizz Air.

Згідно з розкладом, SkyUp полетить до столиці Великої Британії 24 червня. Рейси здійснюватимуться тричі на тиждень – у вівторок, четвер і неділю.

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Літаки лоукостера будуть вилітати з аеропорту Бориспіль о 08:00 і прилітати до Лутона о 09:25. Зворотні вильоти заплановані на 10:25 з прибуттям о 15:40. Тривалість польоту – 3 – 3,5 години.

квитків на рейс Київ – Лондон становить 560 гривень в один бік. Натомість з Лондона до Києва – від 1 200 гривень.

Найнижчий тариф Basic включає перевезення тільки ручної поклажі з вагою до 9 кілограмів і габаритами до 55х40х20 сантиментів.

Крім SkyUp на лінії Київ – Лондон представлені ще три авіакомпанії:

МАУ літає з аеропорту Бориспіль в аеропорти Хітроу та Гатвік

літає з аеропорту Бориспіль в аеропорти Хітроу та Гатвік Wizz Air здійснює польоти з аеропорту "Київ" в Лутон

здійснює польоти з аеропорту "Київ" в Лутон Ryanair виконує рейси з аеропорту Бориспіль в аеропорт Станстед

Умови в'їзду до Великої Британії

Великобританія дозволяє в'їзд громадянам України. Перед вильотом необхідно пройти тест методом ПЛР або LAMP, не пізніше, ніж за 72 години.

За даними сайту українського МЗС, прибулі до Великобританії повинні пройти 10-денну самоізоляцію. Також тим, хто залишається в Англії, на 2-й і 8-й день потрібно зробити тест своїм коштом.

Відзначимо, раніше український лоукрстер SkyUp заявив, що планує запустити рейси з Києва в турецьке місто Ізмір і назад.