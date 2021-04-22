SkyUp скасував рейси за 8 маршрутами з Києва до Європи: куди лоукостер не літатиме до липня

Український лоукостер SkyUp скасував до 30 червня рейси з Києва по восьми маршрутах до Європи. Він зробив це у зв'язку з закритими кордонами.

Нинішні зміни розкладу торкнулися польотів зі столиці України до Аліканте, Барселони, Бове поруч з Парижем. Також Ліону, Лісабону, Пардубіце, Праги й Риму.

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Коли ми анонсували продаж квитків на ці рейси, то розраховували не тільки на відкриття кордонів для українських туристів, а й намагалися створити зручні умови для подорожі категорій пасажирів, які мають право літати до країн ЄС зараз, – розповіли в SkyUp.

Авіаперевізник зазначив, що це громадяни з робочими або студентськими візами, бізнесмени, представники дипломатичних місій та інші категорії.

Також додали, що як тільки ситуація зміниться, а європейські країни дозволять туристичні поїздки, SkyUp відновить ці польоти.

Як повернути кошти?

При скасуванні рейсів SkyUp вже кілька місяців зараховує кошти на баланс в особистому кабінеті пасажира на своєму сайті. Цей кредит можна використовувати для покупки нових квитків і послуг авіакомпанії.

Ще можна вивести гроші назад на карту. Для цього потрібно дочекатися зарахування їх на баланс, а потім через сайт авіакомпанії відправити претензію. Гроші повернуть після її розгляду на карту, з якої оплачувалася квиток.

Якщо пасажир купив квиток в агентській мережі, для уточнення процедури повернення необхідно звернутися в офіс, в якому оформлялося бронювання.

Відзначимо, раніше SkyUp вилучив з системи бронювання 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу, які планував запустити в літньому розкладі 2021.