SkyUp розпочинає польоти з Києва до сонячної Хорватії: вартість авіаквитків та умови в'їзду

Моря забагато не буває, тим паче влітку. Саме тому українська авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала виконувати польоти у хорватські Пулу, Спліт і Дубровник.

Крім того, авіаперевізник заявив про ще один новий рейс. Тепер SkyUp виконує чартерні рейси зі Львова до Саудівської Аравії.

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Розклад рейсів та вартість авіаквитків

Київ – Пула – Київ : з 20 червня щочетверга і щонеділі, від 2 149 гривень в одну сторону

: з 20 червня щочетверга і щонеділі, від 2 149 гривень в одну сторону Київ – Спліт – Київ : з 23 червня щосереди та щосуботи від 2 122 гривень в одну сторону

: з 23 червня щосереди та щосуботи від 2 122 гривень в одну сторону Київ – Дубровник – Київ: з 25 червня щоп’ятниці від 2 829 гривень в одну сторону

Умови в'їзду до Хорватії

Для в'їзду громадянам України (за винятком дітей, яким не виповнилося 12 років та які подорожують у супроводі дорослих з документами по одному з перелічених далі критеріїв) необхідно надати один з документів:

ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в країну

сертифікований в ЄС експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до в'їзду в країну

сертифікат про повний курс вакцинації без обмежень щодо вакцин, які використовуються в Європі, але за умови, що з моменту введення останньої дози пройшло не менше 14 днів

підтверджене офіційно одужання від COVID-19 і отримання однієї дози вакцини протягом шести місяців з моменту зараження за умови, що з дати введення вакцини до дати прибуття в пункт перетину кордону пройшло не більше 180 днів

довідка про позитивний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, від дати проведення якого пройшло не більше 180 днів та за умови наявності у документі підтвердження про одужання. Документ має бути отриманий не менше ніж за 11 днів до в’їзду у Хорватію АБО надання медичної довідки про одужання

надання медичної довідки про одужання ПЛР-тест АБО експрес-тест на антиген одразу після прибуття у країну власним коштом, але за умови перебування на самоізоляції до отримання негативного результату

Також для в'їзду обов'язково потрібно надавати підтвердження оплаченого проживання на весь період перебування у країні та заповнену завчасно форму.

За даними Worldometer , станом на 22 червня 2021 року в Хорватії виявлено 359 259 випадків зараження коронавірусом, з них 8 188 летальних.

Відзначимо, раніше лоукостер SkyUp заявив, що розширює польотну програму і додає маршрути в Даламан з Києва і до Бодрума зі Львова.

З 2 липня SkyUp розпочинає рейси за маршрутом Київ – Салоніки – Київ.