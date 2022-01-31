Забронювати квитки можна на офіційному сайті Skyup.aero, або пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

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SkyUp пропонує знижку 7% на окремі напрямки

Так, авіаперевізник пропонує квитки зі знижкою 7% із Києва за наступними напрямками:

Мадрид; Барселона; Париж; Лісабон; Прага.

Щоб отримати знижку, потрібно використати промокод EU-seven. Його слід ввести на останньому кроці бронювання на сайті авіакомпанії.

Приклад бронювання квитків Київ – Барселона – Київ зі знижкою:

Найдешевші квитки передбачають лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.