Забронювати квитки можна на офіційному сайті Skyup.aero, або пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.
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SkyUp пропонує знижку 7% на окремі напрямки
Так, авіаперевізник пропонує квитки зі знижкою 7% із Києва за наступними напрямками:
- Мадрид;
- Барселона;
- Париж;
- Лісабон;
- Прага.
Щоб отримати знижку, потрібно використати промокод EU-seven. Його слід ввести на останньому кроці бронювання на сайті авіакомпанії.
Приклад бронювання квитків Київ – Барселона – Київ зі знижкою:
Найдешевші квитки передбачають лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.