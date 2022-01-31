Забронировать билеты можно на официальном сайте Skyup.aero, или поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.
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SkyUp предлагает скидку 7% на отдельные направления
Так, авиаперевозчик предлагает билеты со скидкой 7% из Киева по следующим направлениям:
- Мадрид;
- Барселона;
- Париж;
- Лиссабон;
- Прага.
Чтобы получить скидку, нужно использовать промокод EU-seven. Его следует ввести на последнем шаге бронирования на сайте авиакомпании.
Пример бронирования билетов Киев – Барселона – Киев со скидкой:
Самые дешевые билеты предполагают только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.