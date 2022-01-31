Забронировать билеты можно на официальном сайте Skyup.aero, или поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

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SkyUp предлагает скидку 7% на отдельные направления

Так, авиаперевозчик предлагает билеты со скидкой 7% из Киева по следующим направлениям:

Мадрид; Барселона; Париж; Лиссабон; Прага.

Чтобы получить скидку, нужно использовать промокод EU-seven. Его следует ввести на последнем шаге бронирования на сайте авиакомпании.

Пример бронирования билетов Киев – Барселона – Киев со скидкой:

Самые дешевые билеты предполагают только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.

Обратите внимание! Промокод будет действовать до 1 февраля включительно и распространяется на рейсы до 31 марта 2022 года.