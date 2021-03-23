SkyUp продовжить здійснювати польоти за 10 популярними напрямками серед туристів

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Джерело:

УНІАН

Український лоукост SkyUp Airlines отримав дозвіл від Державної авіаційної служби України на здійснення польотів за десятьма туристичними маршрутами. Кожен з них є чартерним.

Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.

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Sky Up продовжить літати за наступними напрямками:

  • Київ – Марса-Алам – Київ
  • Запоріжжя – Хургада – Запоріжжя
  • Харків – Хургада – Харків
  • Миколаїв – Шарм-ель-Шейх – Миколаїв
  • Херсон – Шарм-ель-Шейх – Херсон
  • Київ – Джерба (Туніс) – Київ
  • Харків – Монастір (Туніс) – Харків
  • Харків – Ізмір – Харків
  • Миколаїв – Анталія – Миколаїв
  • Херсон – Анталія – Херсон

Термін дії прав на польоти за цими лініями – з 28 березня 2021 року по 30 жовтня 2021 року.

Відзначимо, раніше SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме рейси з Києва до Белграда.

Також навесні SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.