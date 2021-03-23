SkyUp продовжить здійснювати польоти за 10 популярними напрямками серед туристів

Джерело:УНІАН
Український лоукост SkyUp Airlines отримав дозвіл від Державної авіаційної служби України на здійснення польотів за десятьма туристичними маршрутами. Кожен з них є чартерним.
Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.
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Sky Up продовжить літати за наступними напрямками:
Термін дії прав на польоти за цими лініями – з 28 березня 2021 року по 30 жовтня 2021 року.
Відзначимо, раніше SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме рейси з Києва до Белграда.
Також навесні SkyUp почне літати з Харкова та Запоріжжя до турецького міста Стамбул.