SkyUp надали права на 5 нових маршрутів, але анулювали дозвіл на 22 напрямки: список

2 лютого 2021 , 15:31
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Державна авіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів, але в той самий час заборонила літати у 22 напрямках.

Джерело: Avianews

На засіданні 28 січня 2021 року комісія регулятора надала авіакомпанії дозвіл на відкриття рейсів з Києва в Айндговен, Манчестер, Ер-Ріяд, Джидду і Мюнхен. Кожен з яких здійснюватиметься тричі на тиждень, окрім рейсу в Ейндховен, він літатиме лише 2 рази.

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Для допуску на маршрут Київ – Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp. Також авіакомпанії тепер можна частіше літати до Берліна – 7 разів на тиждень замість 3. Проте, через відсутність вільної квоти відмовили в польотах з Києва до Брюсселя і з Одеси до Баку.

За якими напрямками SkyUp не літатиме

Державна авіаслужба наказом №166 від 29 січня 2021 року анулювала права SkyUp за заявкою авіакомпанії на сім маршрутів з Києва, по три — із Запоріжжя та Одеси, на чотири з Харкова і на п'ять зі Львова.

Список маршрутів, права на які анульовано:

  • Київ – Бухарест
  • Київ – Дортмунд
  • Київ – Піза
  • Київ – Рига
  • Київ – Осло
  • Київ – Турин
  • Київ – Шарджа
  • Запоріжжя – Афіни
  • Запоріжжя – Ріміні
  • Запоріжжя – Шарджа
  • Одеса – Ріміні
  • Одеса – Іракліон
  • Одеса – Ламеція – Терме
  • Львів – Будапешт
  • Львів – Гданськ
  • Львів – Дубай
  • Львів – Рим
  • Львів – Шарджа
  • Харків – Варшава
  • Харків – Дубай
  • Харків – Ламеція – Терме
  • Харків – Шарджа

Раніше ми писали про те, що SkyUp Airlines запланував кілька нерегулярних рейсів з Києва до столиці Узбекистану та назад.