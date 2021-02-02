SkyUp надали права на 5 нових маршрутів, але анулювали дозвіл на 22 напрямки: список

Державна авіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів, але в той самий час заборонила літати у 22 напрямках.
Джерело: Avianews
На засіданні 28 січня 2021 року комісія регулятора надала авіакомпанії дозвіл на відкриття рейсів з Києва в Айндговен, Манчестер, Ер-Ріяд, Джидду і Мюнхен. Кожен з яких здійснюватиметься тричі на тиждень, окрім рейсу в Ейндховен, він літатиме лише 2 рази.
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Для допуску на маршрут Київ – Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp. Також авіакомпанії тепер можна частіше літати до Берліна – 7 разів на тиждень замість 3. Проте, через відсутність вільної квоти відмовили в польотах з Києва до Брюсселя і з Одеси до Баку.
Державна авіаслужба наказом №166 від 29 січня 2021 року анулювала права SkyUp за заявкою авіакомпанії на сім маршрутів з Києва, по три — із Запоріжжя та Одеси, на чотири з Харкова і на п'ять зі Львова.
Раніше ми писали про те, що SkyUp Airlines запланував кілька нерегулярних рейсів з Києва до столиці Узбекистану та назад.