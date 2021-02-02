SkyUp надали права на 5 нових маршрутів, але анулювали дозвіл на 22 напрямки: список

Державна авіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів, але в той самий час заборонила літати у 22 напрямках.

Джерело: Avianews

На засіданні 28 січня 2021 року комісія регулятора надала авіакомпанії дозвіл на відкриття рейсів з Києва в Айндговен, Манчестер, Ер-Ріяд, Джидду і Мюнхен. Кожен з яких здійснюватиметься тричі на тиждень, окрім рейсу в Ейндховен, він літатиме лише 2 рази.

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Для допуску на маршрут Київ – Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp. Також авіакомпанії тепер можна частіше літати до Берліна – 7 разів на тиждень замість 3. Проте, через відсутність вільної квоти відмовили в польотах з Києва до Брюсселя і з Одеси до Баку.

За якими напрямками SkyUp не літатиме

Державна авіаслужба наказом №166 від 29 січня 2021 року анулювала права SkyUp за заявкою авіакомпанії на сім маршрутів з Києва, по три — із Запоріжжя та Одеси, на чотири з Харкова і на п'ять зі Львова.

Список маршрутів, права на які анульовано:

Київ – Бухарест

Київ – Дортмунд

Київ – Піза

Київ – Рига

Київ – Осло

Київ – Турин

Київ – Шарджа

Запоріжжя – Афіни

Запоріжжя – Ріміні

Запоріжжя – Шарджа

Одеса – Ріміні

Одеса – Іракліон

Одеса – Ламеція – Терме

Львів – Будапешт

Львів – Гданськ

Львів – Дубай

Львів – Рим

Львів – Шарджа

Харків – Варшава

Харків – Дубай

Харків – Ламеція – Терме

Харків – Шарджа

Раніше ми писали про те, що SkyUp Airlines запланував кілька нерегулярних рейсів з Києва до столиці Узбекистану та назад.