SkyUp анонсував рейси із Запоріжжя на популярний острів Греції

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала відкриття нового маршруту із Запоріжжя. Літатиме на грецький острів Родос.

В пресслужбі авіакомпанії нагадали, що з цього українського міста можна полетіти до Іспанії, Кіпру, Грузії, Чехії, Болгарії, Італії, Греції, Чорногорії та Албанії.

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SkyUp запускає рейси на Родос із Запоріжжя

SkyUp Airlines анонсує відкриття рейсів із Запоріжжя на грецький острів Родос,

– йдеться у дописі.

Перший рейс заплановано на 27 травня 2022 року.

Частота польотів становитиме один раз на тиждень – щоп'ятниці, а зворотний рейс – у суботу.

Вартість квитків

Запоріжжя – Родос від 3 152 гривень;

– від 3 152 гривень; Родос – Запоріжжя від 3 326 гривень.

Найдешевші квитки передбачають перевезення лише ручної поклажі розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Умови в'їзду до Греції

З 19 грудня, усі відвідувачі, які подорожують до країни, на додаток до сертифіката про повну вакцинацію зобов'язані пред'явити ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття або антиген-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття.

Також в'їзд можливий при пред'явленні довідки про перенесену хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.

Обов'язковим є заповнення спеціальної форми PLF за 24 години до перетину кордону. Крім того, кожному прибулому в Грецію буде проведено експрес-тестування.