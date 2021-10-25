SkyUp Airlines пропонує дешеві квитки з Києва до столиці популярної країни

В системі бронювання української авіакомпанії SkyUp Airlines з'явилися дешеві квитки на прямі рейси з Києва за популярним напрямком. Йдеться про столицю Вірменії.

Лоукостер літатиме до столиці країни – Єревану. Більше про пропозицію – читайте далі!

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SkyUp Airlines пропонує дешеві квитки з Києва до Єревану

Лоукостер продає дешеві квитки до Вірменії на період літньої навігації 2022 року.

Вартість квитків в один бік за напрямком Київ – Вірменія – від 28 євро, в обидва – від 72 євро. Квитки за такою ціною можна придбати на рейси з квітня до жовтня 2022 року.

Водночас з жовтня 2021-го до березня 2022-го квитки дорожчі – від 39 євро в один бік та від 83 євро туди-назад.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Basic входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Skyup.aero. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу аvia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

Умови в'їзду до Вірменії

Для в'їзду на територію Вірменії, зокрема Єревану, потрібно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.