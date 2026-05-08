Не для слабкодухих: цей підвісний міст над прірвою зможуть пройти далеко не всі

Якщо ви не боїтеся висоти, є одна локація у Європі, здатна перевірити це переконання на міцність. Мовиться про підвісний міст над прірвою на висоті аж у майже сотню метрів.

Додайте сюди ще нелагідний вітер, який розгойдує конструкцію вагою у понад 400 тонн. Це Sky Bridge 721 у Чехії, і за матеріалами dolnimorava.cz ми розповімо про нього докладніше.

Дивіться також Тут навіть МакДональдз з українською: відвідайте це європейське місто, щоб відчути себе як удома

У Чехії є міст, від якого здригнеться навіть досвідчений мандрівник: чим він особливий?

Це місце у Чехії вважають безпечним атракціоном, але його параметри вражають. Мовиться про Sky Bridge 721, розташований на гірському курорті Дольні Морава у масиві Краліцький Сніжник біля кордону з Польщею.

Міст відкрили 13 травня 2022 року, і він тоді побив рекорд португальського 516 Arouca, ставши найдовшим пішохідним підвісним мостом у світі. Будівельники казали, що таких амбіцій у них не було, а проте навіть назва моста натякає на інше, адже 721 – це якраз довжина у метрах.

Sky Bridge 721 з'єднує два гірські хребти на висоті від 1110 до 1116 метрів над рівнем моря, а висить у 95 метрах над землею. Конструкцію тримають 6 головних канатів і 60 вітрових тросів різного діаметра. Пілони у 11,4 метра заввишки з кожного боку разом важать близько 54 тонн.

Цей підвісний міст у Чехії лякає тисячі туристів, але вони все одно туди повертаються: дивіться відео NIEUSIEDZIMYWMIEJSCU

Звернімо увагу на найцікавіше для туриста: ширина доріжки тут – усього 1,2 метра, тож і рух мостом є лише в один бік. Іншими словами, повертатися доведеться обхідним пішохідним маршрутом через гору. Та, як зазначає inzynieria.com, до початкової точки йти не менш цікаво – бо це освітня стежка "Міст часу" з інтерактивом.

І, звісно, міст закривають, якщо вітер перевищує 135 кілометрів на годину. Ну, але й за меншої швидкості міст дуже помітно гойдається, що забезпечує гостям неабияку дозу адреналіну.

Як потрапити на Sky Bridge 721 та скільки це коштує?

На вершину, де починається міст, їде підйомник, але можна і пішки. Квиток на сам перехід мостом коштує 440 чеських крон, тобто трохи менш як 1000 гривень. Але є й квитки "за все" – це підйомник туди й назад плюс міст, і то все обійдеться вже удвічі дорожче.

Зверніть увагу, що онлайн-бронювання дає невелику знижку, і у сезон воно необхідне. Адже одночасно на мосту дозволяють перебувати лише до 500 туристів, а черги бувають чималі.

Українці побували на Sky Bridge 721 та поділилися враженнями: дивіться відео Tery_IRL

На Tripadvisor, щоправда, відгуки про відвідування Sky Bridge 721 дещо змішані, є трохи скарг на сервіс. А проте до самої споруди та вражень претензій немає – навпаки, їх хвалять.

Унікальні краєвиди у поєднанні з адреналіном... І всім цим можна насолоджуватися у надзвичайній безпеці та з абсолютним задоволенням... Приємна ідея провести день у повному контакті з природою,

– пише, до прикладу, користувач Jonny78.

До речі, поряд із мостом є атракціон Sky Walk, це спіральна оглядова стежка з панорамним краєвидом на масив Орлицькі гори й Судети. А ще є 13-метрові гойдалки над прірвою з двома сидіннями – один із максимально адреналінових атракціонів регіону.

Які ще цікаві факти про інші туристичні магніти Чехії варто знати?

Карлів міст – найстаріший кам'яний міст Праги, зведений між 1357 роком і початком XV століття. Але мало хто знає, що під ним та містом загалом є справжні підземні галереї, середньовічні тунелі, фундаменти й системи дренажу конструкції, якій вже понад 600 років.

Адршпаський скельний заповідник на північному сході Чехії – це ліс веж із піщаника заввишки до 90 метрів, який знімальна група Disney використала для сцен фільму "Хроніки Нарнії". А маршрути заповідника ведуть до бірюзового Скельного озера і Великого водоспаду.