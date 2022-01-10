Польоти переносять через спалах "Омікрону" та несприятливі погодні умови. Водночас тисячі авіакомпаній скасовують рейси "заздалегідь", щоб скоригувати графік та завчасно проінформувати пасажирів про незручності.

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У США масово скасовують рейси: що відомо

За даними служби відстеження даних FlightAware, з п'ятниці до неділі було скасовано близько 5 тисяч рейсів. Найбільше змін у Southwest Airlines – перевізник тимчасово зупинив 1000 рейсів. SkyWest Airlines, яка виконує рейси для кількох великих перевізників, а також компанія United Airlines скасовували ще по 500 рейсів кожна.

У виданні уточнюють, що "хаос розпочався ще перед Різдвом" та був зумовлений поганою погодою та нестачею кадрів через спалахи COVID-19 серед співробітників. Снігопад на північному сході США спровокував подальше скасування рейсів в основних аеропортах по всій країні у перші вихідні січня.

З огляду на зростання кількості випадків COVID і пов'язаних з ними викликів, ми працюємо з кожним з наших основних партнерів, щоб заздалегідь скоротити наші графіки на січень,

– йдеться в заяві SkyWest.

Вони уточнили, що відмова від перельотів повинна гарантувати, "адекватне укомплектування рейсів, які залишилися". Перевізник додає, що найближчим часом польоти відновляться.

Після скасування рейсів у святкові дні, представники компанії JetBlue Airways заявили, що у першій половині січня превентивно скоротять близько 1300 рейсів. В Alaska оголосили про скорочення 1 рейсу із 10.

Щоб упоратися з нестачею кадрів, багато перевізників пропонують працівникам компенсації у складний період, уточнюють у New York Times. Компанія Southwest, приміром, пропонує подвійну оплату рейсів, які виконуються впродовж січневого періоду. Також заохочення доступні наземному персоналу, бортпровідникам, співробітникам служби підтримки, планувальникам рейсів та тим, хто обслуговує авіаційну техніку.

Нагадаємо, що Україна посіла 4-те місце серед європейських країн за темпами відновлення авіатрафіку після пандемії. Такі дані опублікували у звіті Євроконтролю на основі аналізу показників 2021 року. Україна з показниками авіаперевезення на 26% нижче від рівня 2019 року опинилася на 4-місці в списку країн.