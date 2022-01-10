Полеты переносят через вспышку "Омикрона" и неблагоприятные погодные условия. В то же время, тысячи авиакомпаний отменяют рейсы "заранее", чтобы скорректировать график и проинформировать пассажиров о неудобствах.

Больше Ryanair отменит 23 рейса в январе: с чем связано

В США массово отменяют рейсы: что известно

По данным службы отслеживания данных FlightAware, с пятницы по воскресенье было отменено около 5 тысяч рейсов. Больше всего изменений в Southwest Airlines – перевозчик временно остановил 1000 рейсов. SkyWest Airlines, выполняющая рейсы для нескольких крупных перевозчиков, а также компания United Airlines отменили еще по 500 рейсов каждая.

В издании уточняют, что "хаос начался еще перед Рождеством" и был обусловлен плохой погодой и нехваткой кадров из-за вспышек COVID-19 среди сотрудников. Снегопад на северо-востоке США спровоцировал дальнейшую отмену рейсов в основных аэропортах по всей стране в первые выходные января.

Учитывая рост количества случаев COVID и связанных с ними вызовов, мы работаем с каждым из наших основных партнеров, чтобы заранее сократить наши графики на январь.

– говорится в заявлении SkyWest.

Они уточнили, что отказ от перелетов должен гарантировать, "адекватное укомплектование оставшихся рейсов". Перевозчик добавляет, что в ближайшее время полеты возобновятся.

После отмены рейсов в праздничные дни, представители компании JetBlue Airways заявили, что в первой половине января превентивно сократят около 1300 рейсов. В Alaska объявили о сокращении 1 рейса из 10.

Чтобы справиться с нехваткой кадров, многие перевозчики предлагают работникам компенсации в сложный период, уточняют в New York Times. Компания Southwest, например, предлагает двойную оплату рейсов, выполняемых в течение январского периода. Также поощрения доступны наземному персоналу, бортпроводникам, сотрудникам службы поддержки, планировщикам рейсов и обслуживающим авиационную технику.

Напомним, что Украина заняла 4 место среди европейских стран по темпам возобновления авиатрафика после пандемии. Такие данные были опубликованы в отчете Евроконтроля на основе анализа показателей 2021 года.