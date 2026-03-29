Ні, це не Франція – це склеп Потоцьких у Вінницькій області, оточений 250-літніми липами

У селі Печера на Вінниччині розташований мавзолей-усипальниця Потоцьких – частина колишньої садиби з регулярним парком, що спускається до порогів Південного Бугу.

В Україні є багато маловідомих локацій, які потребують більшої уваги туристів. Саме так ми натрапили на пост kirill_babchenko, який розповів про неймовірно красиве місце – склеп-усипальниця Потоцьких у селі Печера на Вінниччині, який розташований біля мальовничих порогів Південного Бугу.

Чим особливий склеп Потоцьких у Вінницькій області?

Почнемо з самої локації розташування: колись тут була розкішна садиба Потоцьких-Свейковських. До наших днів дійшло небагато, але навіть ці залишки дозволяють уявити масштаб і красу цього місця. Зберігся великий парк із первісним прямокутним плануванням та величною центральною алеєю, яку формують 250-літні липи.

Вона веде від головних воріт у напрямку колишнього палацу. Сам парк терасами спускається схилом до річки Південний Буг – до купалень, які колись були частиною маєтку. Його прикрашають кам'яні хаоси, гроти та єдина збережена паркова скульптура, що додає місцю особливої атмосфери.

Із зворотного боку парку розташована головна архітектурна домінанта каплиця-мавзолей, збудована у 1904 році в неороманському стилі за проєктом Владислав Городецький. Відомо, що архітектор виконав цю роботу безкоштовно, адже був близьким другом родини Потоцьких. Сам палац, на жаль, не зберігся – його розібрали у 1920-х роках, розповідає Discover.

Пізніше на його фундаменті звели обласну лікарню. Водночас донині можна побачити кілька господарських будівель, спроєктованих на початку 20 століття архітектором Яном Гойріхом. Серед уцілілих споруд найбільше туристів приваблює саме усипальниця Потоцьких. Попри те, що за радянських часів із неї зняли статую Божої Матері, хрести та дзвони, будівля зберегла свою велич і вишуканість.

Особливої уваги заслуговують декоративні елементи: вони нагадують повітряне мереживо. Такий ефект було досягнуто завдяки унікальній техніці різьблення по мокрому бетону. Цікаво, що в радянський період у склепі навіть проводили кінопокази.

Якщо спуститися сходами парку донизу, можна вийти до мальовничих порогів Південного Бугу – ще однієї природної родзинки цього місця, яка додає йому особливої привабливості.

