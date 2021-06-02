Скільки українців відпочили в Єгипті в 2021 році: вражаюча цифра

З січня по травень 2021 року 715 тисяч українців уже відпочили в Єгипті.

Такі дані розповів голова міністерства туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані під час зустрічі з послом України в Єгипті Євгеном Микитенком.

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За словами єгипетського урядовця, Україна вже другий рік поспіль залишається найбільшим споживачем туристичних послуг, які надаються на місцевих курортах. Він подякував керівництву Української держави за сприяння туристичному потоку.

Вони обговорили актуальні питання і проблеми, які час від часу виникають в українських громадян під час відвідування Єгипту, а також розширення послуг українською мовою. Зокрема, йшлося про збільшення кількості українських телеканалів у готелях і запровадження на туристичних об’єктах україномовних мобільних додатків.

Згідно з дослідженням, літо 2021 року 53,1% громадян планує відпочивати в Україні, 10,7% – виїхати за кордон. І ще 36% не визначилися.