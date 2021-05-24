У 2020 році у Єгипті туристів звільнили від візових зборів, щоб заохотити до подорожей. Ця умова діяла від 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року.

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Стягувати плату у 25 доларів почали в Південному Синаї, Луксорі та Асуані. Для отримання візи треба буде показати закордонний паспорт, який має діяти не менше, ніж пів року від дня закінчення поїздки.

Варіанти оформлення візи:

онлайн, така віза може бути одноразовою на 30 днів або багаторазовою на поїздки протягом 180 днів

після прибуття в країну

Туристам зараз, щоб перетнути кордон Єгипту, потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений не раніше, ніж за 72 години до поїздки.

Однак працівники туристичних компаній Червоного моря закликали владу продовжити термін звільнення до початку наступного зимового туристичного сезону, щоб допомогти стимулювати туризм, який зазнав значного впливу в результаті спалаху коронавірусу.

Відомо, що у Єгипті продовжили до 31 травня дію обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус. Водночас карантин дещо послаблять – парки та пляжі відкриють для відвідувачів.