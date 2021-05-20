Дія карантинних заходів у Єгипті мала закінчитися 22 травня, однак їх продовжили щонайменше до 31 травня.
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Карантин в Єгипті продовжили: які обмеження
- Обмежувальні заходи в Єгипті передбачають закриття о 21:00 магазинів і торговельних центрів, кав'ярень, ресторанів та кінотеатрів, а також заборону громадської активності.
- Водночас місцева влада вирішила відкрити для відвідувачів парки та пляжі.
- Школярі відвідуватимуть уроки до кінця травня, у червні процес продовжать в онлайн-режимі.
- Прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі також продовжив рішення про скорочення відвідуваності державних адміністративних службовців.
Коронавірус в Єгипті: коротко
- Від кінця квітня 2021 року в Єгипті різко погіршилася ситуація з коронавірусом.
- Станом на 20 травня недугу там підчепили вже 249 238 місцевих жителів, за останню добу – 1 160. Від початку епідемії померли 14 498 людей, одужати вдалося 183 696.