Действия карантинных мер в Египте должны были закончиться 22 мая, однако их продлили минимум до 31 мая.
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Карантин в Египте продлили: какие ограничения
- Ограничительные меры в Египте предусматривают закрытие в 21:00 магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов и кинотеатров, а также запрет общественной активности.
- В то же время местные власти решили открыть для посетителей парки и пляжи.
- Школьники будут посещать уроки до конца мая, в июне процесс продолжат в онлайн-режиме.
- Премьер-министр Мостафа Мадбули также продолжил решение о сокращении посещаемости государственных административных служащих.
Коронавирус в Египте: кратко
- С конца апреля 2021 года в Египте резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.
- По состоянию на 20 мая недуг там подцепили уже 249 238 местных жителей, за последние сутки – 1 160. С начала эпидемии умерли 14 498 человек, выздороветь удалось 183 696.