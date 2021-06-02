Такие данные рассказал глава министерства туризма и древностей Египта Халед аль-Анани во время встречи с послом Украины в Египте Евгением Микитенко.

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По словам египетского чиновника, Украина уже второй год подряд остается крупнейшим потребителем туристических услуг, предоставляемых на местных курортах. Он поблагодарил руководство Украинского государства за содействия туристическому потоку.

Они обсудили актуальные вопросы и проблемы, которые время от времени возникают у украинских граждан во время посещения Египта, а также расширение услуг на украинском языке. В частности, речь шла об увеличении количества украинских телеканалов в гостиницах и введение на туристических объектах украиноязычных мобильных приложений.

Согласно исследованию, лето 2021 года 53,1% граждан планирует отдыхать в Украине, 10,7% – уехать за границу. И еще 36% не определились.