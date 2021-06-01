Серед тих, хто планує відпустку в Україні – 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області. Про це розповіли в дослідженні ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт".
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Найпопулярніший вид відпочинку серед українців – відпочинок на природі 36,5%. 27,7% віддають перевагу морському відпочинку, 12,3% – у горах. Міський відпочинок складає 7,9%. Чоловіки віддають більше перевагу відпочинку на природі, а жінки – пляжному.
Популярні напрямки:
- 17,4% – Одеська область,
- 11,8% – Закарпаття,
- 7,7% – Запорізька,
- 6,7% – Львівська,
- 6,2% – Херсонська.
Найменше українців планують відпочивати в Севастополі – 0,1%, в Автономній Республіці Крим – 0,4%, у Тернопільській області – 0,8%, у Луганській – 0,8%.
Дослідження провела компанія "Оперативна Соціологія" серед 2104 респондентів з 13 до 19 травня методом телефонного інтерв'ю.