Скільки українці витрачають на подорожі в межах країни

За даними опитування Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ), близько 38% українців подорожували Україною впродовж 2021 року.

Як повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів на презентації результатів опитування, середня тривалість поїздки – 4 – 5 днів. Показник рівня лояльності туристів до українських дестинацій становив 37 балів.

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Як та за скільки подорожували українці у 2021 році

За даними опитування, середні витрати за подорож в межах України становили 6 тисяч гривень.

37% опитаних подорожували із сім'єю, 22% – з партнером, 21% обирав соло-мандрівки, 17% – з друзями. У складі туристичної групи до поїздки вирушило близько 1% українців.

В межах країни подорожувало 49% опитаної молоді / Фото Unsplash

Як розподілилися потоки туристів за віком

серед молоді 15 – 24 років подорожували 49% опитаних,

у віковій групі 25 – 34 роки – 49%,

серед тих, кому виповнилося 35 – 44 роки – 44%,

менше подорожували люди віком 45 – 54 роки – 34%,

55 – 64 роки – 26%,

а серед 65-річних опитаних та старше – лише 14%.

Мета подорожі

Метою подорожі в Україні для 68% внутрішніх туристів була відпустка, відпочинок та дозвілля:

48% віддали перевагу пляжному туризму,

36% – екскурсіям,

17% – гірськолижним курортам,

14% – лікувально-оздоровчим закладам.

83% респондентів планують подорож самостійно​ / Фото Unsplash

Як українці планують маршрут:

83% респондентів планують подорож самостійно,

використовуючи поради близьких – 31%,

YouTube – 23%,

соцмережі та пошукові системи – по 22%,

навігатори та карти – 19%,

ресурс booking.com – 16%.

Серед місць розміщення, найпопулярнішими у 2021 році стали орендовані апартаменти (26%) та готелі (25%). При цьому 7% мандрівників віддають перевагу хостелам та бюджетним готелям.

Найчастіше мандрівники пересуваються власним легковим авто (57%), автобуси та поїзди використовує 26% та 25% респондентів відповідно.