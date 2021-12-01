Скільки недоотримала сфера туризму у 2021 році: дані ООН

Після затишшя у першій половині 2021 року, міжнародний туризм продемонстрував деяке пожвавлення впродовж літнього сезону. Це дещо покращило показники, проте ситуація досі залишається невтішною.

Збитки сфери у 2021 році можуть скласти 2 трильйони доларів. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

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Приблизно стільки ж недоотримав світовий туризм і у 2020 році, коли пандемія почалася.

Доходи від міжнародного туризму у 2021 році можуть досягти 700 – 800 мільярдів доларів США – менше половини від 1,7 трильйона доларів у 2019 році,

– наголошується у звіті.

Також зазначається, що найбільше подорожей припало на третій квартал 2021 року – кількість прибуттів зросла на 58% у порівнянні з періодом липня – вересня 2020 року. При цьому показники подорожей у допандемічні часи становили більш ніж 64%.

Збільшення активності туристів корелює із темпами вакцинації

Пік туризму з початку пандемії припав на серпень – вересень 2021 року / Фото unsplash

Зростання числа подорожей влітку 2021 обнадіюють, відзначають в доповіді. При цьому в різних регіонах простежується зв'язок туризму з темпами вакцинації.

Дані за третій квартал обнадіюють. Але число прибуттів, як і раніше, на 76% нижче, ніж було до пандемії, а різні регіони світу показують дуже нерівномірні результати,

– зазначив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Він додав, що для підтримки туристичної галузі необхідно продовжувати вакцинацію, координувати умови в'їзду та впроваджувати цифрові сертифікати для більшої доступності подорожей.

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З іншого боку, за період пандемії зросли витрати туристів на поїздки. В UNWTO підрахували: через відкладений попит доходи в туризмі зросли в середньому з 1000 доларів на прибуття у 2019 році до 1300 доларів у 2020 році. А у 2021 році можуть перевищити 1500 доларів. Втім, це пов'язано не тільки з тим, що туристам вдалося накопичити заощадження, але і з тим, що ціни на транспорт і проживання зросли.

В яких країнах туризм відновлюється найшвидше

Міжнародні туристичні прибуття / Фото UNWTO

Відносне зростання темпів відновлення туризму в порівнянні з 2019 роком в 3 кварталі припало на європейські країни (-53%) і Північну і Південну Америки (-60%).

Це пов'язано з різним ступенем обмежень пересування, рівнями вакцинації і впевненості мандрівників,

– зазначають у звіті.

Провідними країнами з відновлення туризму стали:

Хорватія (-19%);

Мексика (-20%);

Туреччина (-35%).

Повідомляється, що в цих країнах зафіксовані найвищі темпи відновлення турпотоку за період з липня по вересень.

Держави Карибського басейну також показали відносно високі показники серед усіх субрегіонів: кількість міжнародних подорожей там збільшилася на 55%.

Зате в інших частинах світу туризм практично зупинився. В Азійсько-тихоокеанському регіоні подорожі скоротилися на 95%. Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур і Китай, дотримуються в туризмі політики "нульової толерантності" та не поспішають відкривати кордони для іноземців.