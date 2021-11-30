Проте зараз прем’єр-міністр країни заявляє, що з огляду на поширення Омікрону відкриття кордонів необхідно відкласти. Що відомо про нові рекомендації та коли країна планує відкрити кордони з огляду на наявну ситуацію – далі.

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Австралія змінить дату відкриття кордонів

Опираючися на рекомендації австралійської Національної служби безпеки, прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив про скасування відкриття кордонів 1 грудня. Причина – стрімке поширення Омікрону.

Відомо, що після виявлення в регіоні нового штаму, влада хоче відтермінувати відкриття кордонів принаймні на 2 тижні. За словами Моррісона – це лише тимчасові міри безпеки, які країна змушена застосувати задля безпеки населення. У відомстві заявили, що необхідно спершу дослідити, наскільки добре наявні вакцини захищають від нового варіанту вірусу.

Нагадаємо, раніше влада Австралії зазначила, що з 1 грудня відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї.

Новий штам вірусу вже в Австралії

В Австралії вже виявили 5 випадків зараження Омікроном. Попри це, у країні поки не анонсують посилення жодних внутрішніх обмежень.

До недавнього часу Австралія була однією із найбільш закритих країн світу, звідки не випускали навіть власних громадян. Видання зазначає, що жорсткі міри безпеки й справді допомогли контролювати поширення COVID-19, однак з іншого боку це призвело до тривалої ізоляції членів однієї сім'ї.

Лише у листопаді країна пом'якшила умови, дозволивши в'їзд повністю вакцинованим громадянам Нової Зеландії та Сингапуру.

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