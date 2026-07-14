Жодних космічних витрат: скільки потрібно грошей родині на 5 днів відпочинку на Закарпатті

Українська родина довела, що насичена п'ятиденна відпустка у горах з відвідуванням термальних басейнів та аквапарку може бути цілком доступною. А все завдяки розумному плануванню витрат.

Своїм досвідом поділився користувач Threads із ніком zubalskyi. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як відпочити тиждень втрьох на Закарпатті за 25 тисяч гривень?

Подорожі Україною під час війни все ще залишаються найкращим способом водночас і перезавантажитися, і підтримати локальний бізнес. Хоча скептики час до часу бідкаються на космічні ціни на наших курортах.

Водночас інші українські мандрівники продовжують знаходити ідеальний баланс між комфортом та економією. Один із чудових прикладів навів zubalskyi, розповівши у соціальних мережах про свою сімейну подорож.

А вона таки ламає стереотипи про дорожнечу відпочинку у горах. П'ять днів насиченого туру Закарпаттям для трьох осіб обійшлися родині приблизно у 25 000 гривень.

У цю суму мандрівники змогли вмістити абсолютно все необхідне для повноцінного релаксу. Це пальне для автомобіля, чотири ночі проживання, ситну їжу та навіть вхідні квитки на найпопулярніші локації регіону.

Маршрут родини виявився максимально насиченим, адже вони встигли відвідати аквапарк "Карпатія", термальні води "Косино", солоні озера в Солотвино та легендарне озеро Кунігунда. А ще й здійснили мальовничу поїздку через автентичну Колочаву та знаменитий Синевир.

Ось який вигляд має родинний відпочинок на Закарпатті та скільки він коштує: дивіться відео zubalskyi

Скільки коштували квитки та розваги на Закарпатті?

Відчутною статтею витрат у подібних поїздках зазвичай стають розваги, проте героям цієї історії вдалося суттєво заощадити завдяки розумному плануванню. Загалом на всі квитки та рекреаційні зони родина витратила 4 400 гривень.

Зокрема, візит до сучасного аквапарку "Карпатія" в Мукачеві обійшовся їм усього в 1 000 гривень, оскільки вони скористалися привабливою пропозицією – 50% знижки на вхід після 18:00.

в Мукачеві обійшовся їм усього в 1 000 гривень, оскільки вони скористалися привабливою пропозицією – 50% знижки на вхід після 18:00. Наступною зупинкою став відомий оздоровчий комплекс "Косино" , де за чотири години релаксу у термальних басейнах пара заплатила 3 000 гривень за двох, а їхня дитина пройшла абсолютно безплатно.

, де за чотири години релаксу у термальних басейнах пара заплатила 3 000 гривень за двох, а їхня дитина пройшла абсолютно безплатно. Не оминули мандрівники й знамениті солоні водойми – вхід на озеро в Солотвино коштував по 100 гривень з особи, що разом із паркуванням за 100 гривень склало скромні 400 гривень за весь сімейний візит.

Цей досвід доводить, що навіть найпопулярніші туристичні магніти Закарпаття можуть бути цілком дружніми до вашого гаманця, якщо планувати відпочинок мудро. Тим більше рідні Карпати завжди чекають на тих, хто готовий відкривати їхню красу та цілющу силу.

Де ще недорого відпочити у Карпатах?

Ті, хто шукає альтернативні та бюджетні варіанти відпочинку в горах, окрім Закарпаття, можуть звернути увагу на інші затишні куточки Карпат. Улітку цілком реально знайти доступне житло й у таких відомих локаціях, як Татарів, Верховина, Сколе, Східниця, Трускавець, Воловець та Берегове.

Варто також знати, що до кінця 2026 року у Чернівецькій області планують облаштувати два нові туристичні маршрути Буковинськими Карпатами, які стартуватимуть із села Самакова. Перший шлях вестиме до колишньої радіолокаційної станції "Памір" (його також адаптують для велосипедистів), а другий проляже до вершини гори Великий Стіжок у межах природного парку "Вижницький".