Своим опытом поделился пользователь Threads с ником zubalskyi. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как отдохнуть неделю втроем на Закарпатье за 25 тысяч гривен?

Путешествия по Украине во время войны по-прежнему остаются лучшим способом одновременно и перезагрузиться, и поддержать местный бизнес. Хотя скептики время от времени сетуют на заоблачные цены на наших курортах.

В то же время другие украинские путешественники продолжают находить идеальный баланс между комфортом и экономией. Один из замечательных примеров привел zubalskyi, рассказав в социальных сетях о своем семейном путешествии.

И она действительно разрушает стереотипы о дороговизне отдыха в горах. Пять дней насыщенного тура по Закарпатью для троих человек обошлись семье примерно в 25 000 гривен.

В эту сумму путешественники смогли вложить абсолютно все необходимое для полноценного отдыха. Это топливо для автомобиля, четыре ночи проживания, сытную еду и даже входные билеты на самые популярные достопримечательности региона.

Маршрут семьи оказался максимально насыщенным, ведь они успели посетить аквапарк "Карпатия", термальные воды "Косино", соленые озера в Солотвино и легендарное озеро Кунигунда. А еще они совершили живописную поездку через аутентичную Колочаву и знаменитый Синевир.

Вот как выглядит семейный отдых на Закарпатье и сколько он стоит: смотрите видео zubalskyi

Сколько стоили билеты и развлечения на Закарпатье?

Значительной статьей расходов в подобных поездках обычно становятся развлечения, однако героям этой истории удалось существенно сэкономить благодаря разумному планированию. В общей сложности на все билеты и развлекательные зоны семья потратила 4 400 гривен.

В частности, посещение современного аквапарка "Карпатия" в Мукачево обошлось им всего в 1 000 гривен, поскольку они воспользовались выгодным предложением – 50% скидки на вход после 18:00.

в Мукачево обошлось им всего в 1 000 гривен, поскольку они воспользовались выгодным предложением – 50% скидки на вход после 18:00. Следующей остановкой стал известный оздоровительный комплекс "Косино" , где за четыре часа отдыха в термальных бассейнах пара заплатила 3 000 гривен за двоих, а их ребенок прошел совершенно бесплатно.

, где за четыре часа отдыха в термальных бассейнах пара заплатила 3 000 гривен за двоих, а их ребенок прошел совершенно бесплатно. Не обошли путешественники и знаменитые соленые водоемы – вход на озеро в Солотвино стоил по 100 гривен с человека, что вместе с парковкой за 100 гривен составило скромные 400 гривен за весь семейный визит.

Этот опыт доказывает, что даже самые популярные туристические достопримечательности Закарпатья могут быть вполне дружественными к вашему кошельку, если планировать отдых с умом. Тем более родные Карпаты всегда ждут тех, кто готов открывать для себя их красоту и целебную силу.

Где еще недорого отдохнуть в Карпатах?

Те, кто ищет альтернативные и бюджетные варианты отдыха в горах, помимо Закарпатья, могут обратить внимание на другие уютные уголки Карпат. Летом вполне реально найти доступное жилье и в таких известных местах, как Татаров, Верховина, Сколе, Схидница, Трускавец, Воловец и Берегово.

Стоит также знать, что до конца 2026 года в Черновицкой области планируется обустроить два новых туристических маршрута по Буковинским Карпатам, которые будут начинаться из села Самакова. Первый путь будет вести к бывшей радиолокационной станции "Памир" (его также адаптируют для велосипедистов), а второй пройдет к вершине горы Большой Стижок в пределах природного парка "Вижницкий".