На Буковелі є популярна розвага серед туристів родельбан, пише 24 Канал. Це атракціон, по якому відбувається спуск по спеціально прокладеній рейковій трасі з віражами, поворотами та перепадами висот.

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Скільки коштує родельбан у Буковелі?

Родельбан в Буковелі – єдиний в Україні й відразу після відкриття став надзвичайно популярною розвагою влітку. Що більше, ця розвага доступна для всіх мандрівників.

Вартість однієї поїздки на персону складає 700 гривень. Існує можливість заощадити кошти та за 1000 гривень проїхатися у тандемі.

Однак для тих, хто їде в тандемі, існує обмеження: спільна вага двох людей не повинна перевищувати 150 кілограмів з міркувань безпеки.



Родельбан у Буковелі / Фото nadvirna.life

Як піднятися на родельбан у Буковелі?

Родельбан розташовується в самому центрі Буковелю. Сісти можна у двох місцях:

на нижній станції витягу номер 2 і підійнятися до старту безпосередньо родельбаном;

додатково оплатити 350 і піднятись витягом номер 2 до верхньої станції, сісти на родельбан і вже з цієї точки розпочнеться спуск.

Яка швидкість на родельбані у Буковелі?

Родельбан Speed Fun, що в Буковелі розвиває швидкість до 40 кілометрів на годину. Така швидкість посеред гірських поворотів гарантує неабиякий адреналін.

Атракціон працює щодня з 10:00 до 19:00, як влітку, так і взимку.