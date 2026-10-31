Мандрівка на інший край світу: українка здивувала сумою, витраченою на Китай

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Подорож до Китаю для багатьох туристів залишається справжньою пригодою, адже країна має чимало особливостей, до яких потрібно звикнути. Українка @bloodmindxx вирішила поділитися власним досвідом мандрівки та розповісти, скільки грошей їй знадобилося для знайомства з цією частиною Азії.

Скільки українка заплатила за поїздку у Китай?

Мандрівниця летіла у Китай з Угорщини, тож першою витратою стало добирання з Ужгорода у Будапешт. Трансфер до аеропорту обійшовся у 2850 гривень з людини. Уже за кілька годин до вильоту туристи були на місці, тож готель у Будапешті не бронювали. Далі на них чекав переліт у Шанхай, який коштував 440 доларів в одну сторону, тобто майже 20 тисяч гривень. У вартість квитка входили дворазове харчування, напої і снеки.

У Шанхаї українка зупинилася на 4 ночі. Розміщення в у двомісному номері обійшлося дівчині у 8600 гривень. У цю ціну також входили сніданки.

Наступним пунктом призначення мандрівниці стало місто Хучжоу. Квиток на потяг коштував 500 гривень, а ніч у популярному готелі з жирафами Huzhou Giraffe Manor Hotel – 8 850 гривень з людини. Це розкішний курорт, який розташований посеред мальовничого бамбукового лісу. На території вільно живуть 8 жирафів, альпаки, капібари, лемури та інші тварини. Його часто називають китайським аналогом культового готелю Giraffe Manor у Кенії.

Готель Huzhou Giraffe Manor Hotel / Фото M M

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З Хучжоу мандрівниця вирушила у Пекін. Квиток на потяг коштував вже дорожче – 4000 гривень. У місті вона провела 4 ночі й за проживання заплатила 4200 гривень. Ще 4300 гривень коштував квиток на літак у Гонконг. Ціни тут відчутно відрізнялися від материкового Китаю – лише за дві ночі у готелі довелося заплатити 9150 гривень.

Отож, базові витрати становили 62 380 гривень. У цю вартість не входять харчування, розваги та зворотні квитки додому.

Українка розповіла про головні витрати у Китаї: відео

Китай – напрямок, який здатен подарувати чимало нових вражень навіть досвідченим мандрівникам. А досвід українки дає змогу не лише зазирнути за лаштунки такої подорожі, а й приблизно оцінити її вартість перед плануванням власної мандрівки.