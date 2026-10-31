Китай можна побачити й без візи: українка розкрила хитрий трюк

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Туристка з України, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @bloodmindxx, розповіла, як відвідала Китай без візи. Цим лайфаком насправді може скористатися кожен.

Як поїхати в Китай без візи?

Не всі знають, але українці можуть приїхати у Китай без візи на 10 днів завдяки програмі безвізового транзиту. Головна умова – мати квиток у третю країну або регіон.

Ми прилетіли з Будапешта у Шанхай і одразу направилися до спеціальної стійки, де нам поставити стандартні питання: чи є квиток у третю країну, де ми плануємо жити та які міста хочемо відвідати. Уся процедура зайняла буквально 10 хвилин. Усе виявилося набагато простіше, ніж я очікувала.– розповіла українка.

Опісля туристам вклеїли в паспорт спеціальний дозвіл на тимчасовий в'їзд і вони вирушили у свій готель.

Зверніть увагу! Щоб потрапити у Китай без візи, потрібно в'їжджати через пункти пропуску, які входять до програми транзитного безвізу.

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Українка розповіла, як відвідала Китай без візи: відео

Як ще можна побачити Китай без візи?

Є ще кілька варіантів відвідування Китаю без оформлення візи. Наприклад, на острів Хайнань українцям не потрібна віза. Дозволений термін перебування становить 30 днів. Увесь цей період турист повинен залишатися в межах Хайнаню. Для подорожі до Пекіна, Шанхая чи інших регіонів необхідно мати китайську візу або відповідати умовам іншого безвізового режиму.

Також українці можуть не оформляти візу, якщо подорожують у складі круїзної туристичної групи. Тоді максимальний термін перебування становить 15 днів, а в’їзд дозволений через круїзні порти у 13 містах.

Зауважимо, що вартість туристичної візи у Китай для українців становить від 30 до 90 доларів, тобто від 1 358 – до 4 075 гривень. Щоб її отримати, слід подати документи до китайського посольства або консульства. Через візові агенції ціна буде вищою – від 250 доларів, що в еквіваленті становить 11 300 гривень.