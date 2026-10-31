Китай можно увидеть и без визы: украинка раскрыла хитрый трюк

Adv

Туристка из Украины, ведущая свой блог в тиктоке под ником @bloodmindxx, рассказала, как побывала в Китае без визы. Этим лайфхаком на самом деле может воспользоваться каждый.

Как поехать в Китай без визы?

Не все знают, но украинцы могут приехать в Китай без визы на 10 дней благодаря программе безвизового транзита. Главное условие – иметь билет в третью страну или регион.

Мы прилетели из Будапешта в Шанхай и сразу направились к специальной стойке, где нам задали стандартные вопросы: есть ли билет в третью страну, где мы планируем жить и какие города хотим посетить. Вся процедура заняла буквально 10 минут. Все оказалось гораздо проще, чем я ожидала.– рассказала украинка.

После этого туристам вклеили в паспорт специальное разрешение на временный въезд, и они отправились в свой отель.

Обратите внимание! Чтобы попасть в Китай без визы, нужно въезжать через пункты пропуска, входящие в программу транзитного безвизового режима.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Украинка рассказала, как посетила Китай без визы: видео

Что еще можно сделать, чтобы посетить Китай без визы?

Есть еще несколько вариантов посещения Китая без оформления визы. Например, на остров Хайнань украинцам не нужна виза. Разрешенный срок пребывания составляет 30 дней. В течение всего этого периода турист должен оставаться в пределах Хайнаня. Для поездки в Пекин, Шанхай или другие регионы необходимо иметь китайскую визу или соответствовать условиям другого безвизового режима.

Также украинцы могут не оформлять визу, если путешествуют в составе круизной туристической группы. В этом случае максимальный срок пребывания составляет 15 дней, а въезд разрешен через круизные порты в 13 городах.

Отметим, что стоимость туристической визы в Китай для украинцев составляет от 30 до 90 долларов, то есть от 1 358 до 4 075 гривен. Чтобы ее получить, необходимо подать документы в китайское посольство или консульство. Через визовые агентства цена будет выше – от 250 долларов, что в эквиваленте составляет 11 300 гривен.