Путешествие на другой конец света: украинка удивила суммой, потраченной на поездку в Китай

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Путешествие в Китай для многих туристов остается настоящим приключением, ведь у этой страны есть немало особенностей, к которым нужно привыкнуть. Украинка @bloodmindxx решила поделиться собственным опытом путешествия и рассказать, сколько денег ей понадобилось для знакомства с этой частью Азии.

Сколько украинка заплатила за поездку в Китай?

Путешественница летела в Китай из Венгрии, поэтому первым расходом стал переезд из Ужгорода в Будапешт. Трансфер до аэропорта обошелся в 2850 гривен с человека. Уже за несколько часов до вылета туристы были на месте, поэтому отель в Будапеште не бронировали. Далее их ждал перелет в Шанхай, который стоил 440 долларов в одну сторону, то есть почти 20 тысяч гривен. В стоимость билета входили двухразовое питание, напитки и закуски.

В Шанхае украинка остановилась на 4 ночи. Проживание в двухместном номере обошлось девушке в 8600 гривен. В эту цену также входили завтраки.

Следующим пунктом назначения путешественницы стал город Хучжоу. Билет на поезд стоил 500 гривен, а ночь в популярном отеле с жирафами Huzhou Giraffe Manor Hotel – 8 850 гривен с человека. Это роскошный курорт, расположенный посреди живописного бамбукового леса. На территории свободно обитают 8 жирафов, альпаки, капибары, лемуры и другие животные. Его часто называют китайским аналогом культовой гостиницы Giraffe Manor в Кении.

Отель Huzhou Giraffe Manor Hotel / Фото M M

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Из Хучжоу путешественница отправилась в Пекин. Билет на поезд стоил уже дороже – 4000 гривен. В городе она провела 4 ночи и за проживание заплатила 4200 гривен. Еще 4300 гривен стоил билет на самолет в Гонконг. Цены здесь ощутимо отличались от материкового Китая – только за две ночи в отеле пришлось заплатить 9150 гривен.

Итак, базовые расходы составили 62 380 гривен. В эту сумму не входят питание, развлечения и обратные билеты домой.

Украинка рассказала о главных расходах в Китае: видео

Китай – направление, которое способно подарить немало новых впечатлений даже опытным путешественникам. А опыт украинки позволяет не только заглянуть за кулисы такого путешествия, но и примерно оценить его стоимость перед планированием собственного путешествия.