Чи реально побачити Скандинавію за 1000 доларів: українська туристка розкрила свої витрати
Подорож до Скандинавії часто здається надто дорогою, тому багато хто відкладає її на невизначений час. Втім, українська блогерка вирішила перевірити це на власному досвіді та відверто розповіла, у скільки їй обійшлися два тижні мандрівки трьома північними країнами.
За два тижні українська блогерка dsilvrr побувала у Данії, Швеції та Норвегії, після чого детально підрахувала всі витрати: від транспорту проживання до розваг і повсякденних покупок.
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На що пішла найбільша сума?
Найбільшою статтею витрат став транспорт. Загалом на переїзди блогерка витратила близько 16 тисяч гривень. У цю суму увійшли всі переміщення, зокрема автобусні рейси Львів – Краків та Краків – Львів. Саме транспорт виявився найдорожчою частиною всієї подорожі.
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Як вдалося заощадити на проживанні?
Попри стереотипи про дороговизну Скандинавії, на житло дівчина витратила лише близько 2 тисяч гривень. За ці гроші вона провела дві ночі у хостелі у Копенгагені. У Швеції вона жила у друзів, а у Норвегії зупинялася через Couchsurfing – це сервіс, який дозволяє мандрівникам безкоштовно ночувати у місцевих жителів. Саме це допомогло їй суттєво заощадити на житлі.
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Скільки коштували розваги та вся подорож?
Окремою статтею стали активності в Норвегії. Годування оленів та інші культурні розваги коштували приблизно 8 тисяч гривень. Ще близько 5 тисяч гривень блогерка витратила на можливість побачити північне сяйво. Особисті витрати, серед яких харчування, громадський транспорт і сувеніри, становили приблизно від 10 до 15 тисяч гривень. Після підрахунку всіх витрат виявилося, що двотижнева зимова подорож Данією, Швецією та Норвегією обійшлася приблизно у 1000 доларів.