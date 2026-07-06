За две недели украинская блогерша dsilvrr побывала в Дании, Швеции и Норвегии, после чего подробно подсчитала все расходы: от транспорта и проживания до развлечений и повседневных покупок.

Смотрите также: Одна из них – соседка Украины: турист посетил 40 стран Европы и назвал 4, которые его удивили

На что ушла наибольшая сумма?

Самой крупной статьей расходов стал транспорт. Всего на переезды блогерша потратила около 16 тысяч гривен. В эту сумму вошли все поездки, в частности автобусные рейсы Львов – Краков и Краков – Львов. Именно транспорт оказался самой дорогой частью всего путешествия.

Сколько стоит двухнедельное путешествие по Скандинавии: смотрите видео

Как удалось сэкономить на проживании?

Несмотря на стереотипы о дороговизне Скандинавии, на жилье девушка потратила всего около 2 тысяч гривен. За эти деньги она провела две ночи в хостеле в Копенгагене. В Швеции она жила у друзей, а в Норвегии останавливалась через Couchsurfing – это сервис, который позволяет путешественникам бесплатно ночевать у местных жителей. Именно это помогло ей существенно сэкономить на жилье.

Смотрите также: Что стоит денег, а что – точно нет: украинка из Стамбула рассказала интересные факты о городе

Сколько стоили развлечения и вся поездка?

Отдельной статьей расходов стали развлечения в Норвегии. Кормление оленей и другие культурные развлечения обошлись примерно в 8 тысяч гривен. Еще около 5 тысяч гривен блогерша потратила на возможность увидеть северное сияние.

Личные расходы, среди которых питание, общественный транспорт и сувениры, составили примерно от 10 до 15 тысяч гривен. После подсчета всех расходов оказалось, что двухнедельное зимнее путешествие по Дании, Швеции и Норвегии обошлось примерно в 1000 долларов.