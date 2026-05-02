"Це була найтупіша ідея": українка показала реальні витрати та досвід подорожі з Одеси до Японії

Фудблогерка Олександра розповіла про свій маршрут з Одеси до Японії. Дорога проходила через Молдову та Варшаву з кількома пересадками. Загальні витрати в один бік склали близько 32 000 гривень.

Якщо ви колись мріяли про подорож в Японію, але не знали, у скільки вона вам обійдеться, тоді ця стаття точно для вас. Фудблогерка Олександра поділилася своїм маршрутом подорожі з Одеси та детально розповіла, скільки коштувала така дорога.

Скільки коштує дорога з Одеси в Японію?

Подорож почалася з виїзду з Одеси до Молдови, а саме до Кишинівського аеропорту. Поїздка перевізником обійшлася приблизно у 1200 гривень з людини. Уже ввечері мандрівниця була в Кишинівському аеропорту, де провела час у lounge-зоні.

Далі маршрут пролягав з Молдови до Варшави – квиток коштував близько 187 євро. Після прибуття у Варшаву був ще один переїзд до аеропорту Шопена, таксі обійшлося приблизно у 1800 гривень. Там блогерка провела близько 7 годин у нічному очікуванні та фактично ночувала на лавочці.

Це була найтупіша ідея – залишатися там на стільки годин. У мене все затекло, не раджу так робити,

– зізнається вона.

А вже сам переліт в Токіо та назад коштував близько 1200 доларів. Тому загально дорога в один бік вийшла приблизно у 32 000 гривень.

Чи потрібна віза до Японії для українців у 2026 році?

Як зазначає Visit Ukraine, українцям у 2026 році віза до Японії обов'язкова. Між Україною та Японією немає безвізового режиму, тому в'їзд можливий лише після попереднього оформлення візи в консульстві або посольстві. Це правило діє для всіх короткострокових поїздок, зокрема: туризм, відвідування друзів або родичів. ділові поїздки та коротке навчання. Отримати візу після прильоту неможливо – без попереднього дозволу на в'їзд потрапити до Японії не вийде.

Як українцям поїхати до Японії у 2026 році?

Щоб подорожувати до Японії, українцям потрібно заздалегідь підготувати стандартний пакет документів і отримати візу. Зазвичай необхідно: закордонний паспорт, дійсна японська віза, підтвердження проживання (бронювання готелю або запрошення), зворотні квитки або маршрут подорожі, фінансові гарантії. Після оформлення візи в'їзд до Японії відбувається на загальних умовах для іноземних туристів.

Чи можна поїхати до Японії без візи?

Ні. Для громадян України безвізового в'їзду до Японії немає, навіть якщо це коротка туристична поїздка.

