Скільки іноземних туристів відвідало Україну влітку 2021: дані ДПСУ
Джерело:Державна прикордонна служба України
COVID-19 впродовж певного часу ставав на заваді туристам, які хотіли вільно мандрувати. Однак цьогоріч багато країн, зокрема й Україна, пом'якшували умови в'їзду й дозволяли прибувати іноземним гостям.
27 вересня в усьому світі відзначали День туризму. З цієї нагоди ДПСУ презентувала відео, в якому підрахувала кількість прибулих іноземних туристів до України.
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Скільки іноземних туристів відвідало Україну влітку 2021
Кількість відвідувачів України у літній період сягнула майже 3,5 мільйона осіб,
– йдеться у відео.
Зазначається, що найбільше туристів до України приїхали з Європи – 70%. Крім того, прибували й гості з наступних держав:
- Країни Азії – 24%;
- Північна Америка – 2,8%;
- Африка – 1,7%.
Водночас у перші 6 місяців 2021 року за кордон подорожували 5,7 мільйона громадян України.
Всесвітній день туризму: дивіться ролик ДПСУ
Куди найчастіше летіли українські туристи влітку 2021
Популярний туроператор Join UP! провів дослідження, й оприлюднив результати.
Лідери серед туристів залишаються майже незмінними. Річ у тім, що в більшість з цих країн діяли спрощені умови в'їзду.
- Туреччина – 157,3 тисячі;
- Єгипет – 97,6 тисячі;
- Чорногорія – 37,2 тисячі;
- Греція – 29,8 тисячі;
- Албанія – 8,9 тисячі.
Якими країнами найбільше цікавляться українці
Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.
З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.
10 країн, які найчастіше переглядають на карті:
- Польща;
- Італія;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Греція;
- Німеччина;
- Чехія;
- Франція;
- Португалія;
- Кіпр.