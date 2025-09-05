Поблизу кордону з Польщею: де знайти казково красиве озеро у Високих Татрах
- Штребське Плесо – мальовниче озеро у Високих Татрах, доступне для відвідування без тривалих переходів та з розвиненою інфраструктурою.
- Озеро пропонує незабутні краєвиди, можливість орендувати човен, а також підйомник для панорамного огляду, що робить його ідеальним місцем для відпочинку в будь-яку пору року.
Це озеро розташоване на висоті 1346 метрів, неподалік від кордону Словаччини з Польщею. Місце дуже мальовниче, дійсно вражає красою, а ще – доступністю.
Мовиться про Штребське Плесо (Štrbské Pleso) – справжню перлину словацьких Високих Татр. Мандрівниця annkutueva показала його у тіктоці, 24 Канал розповість про це докладніше.
Чи Штребське Плесо краще за Морське Око?
На відміну від мегапопулярного польського озера Морське Око, куди потрібно йти пішки дві з половиною години, до Штребського Плеса у Словаччині можна легко дістатися транспортом. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче насолодитися гірськими пейзажами без довгих переходів.
Прогулянка навколо озера займає лише 30 хвилин, але кожен крок відкриває захопливі краєвиди. Кришталево чиста вода відбиває величні вершини Татр, а навколишні ліси додають затишку.
За словами annkutueva, варто орендувати човен, щоб відчути магію озера зсередини. Або ж піднятися на підйомник Lanovka na Solisko, звідки відкривається панорамний вид на озеро та гори. Тільки приїжджайте рано вранці, щоб уникнути натовпу та насолодитися тишею.
Озеро має зручну інфраструктуру навколо, численні колиби поруч, де подають традиційні словацькі страви, а також і готелі для комфортного відпочинку. Це місце ідеальне як для короткої прогулянки, так і для початку масштабних походів у Високі Татри.
Штребське Плесо – озеро з човнами й краєвидами, які зводять з розуму: дивіться відео annkutueva
Восени Штребське Плесо набуває особливого шарму завдяки золотистому листю, а взимку воно замерзає та стає казковим місцем для прогулянок чи лижного відпочинку. Загалом, це місце, де кожен знайде щось для себе.
Які ще цікаві та красиві озера варто відвідати поруч зі Штребським Плесом?
- Також у Словаччині є ще одне дуже красиве Плесо – Попрадське. Воно розташоване у долині Менгусовська на висоті 1500 метрів та славиться кришталевою водою й гірськими краєвидами.
- І, звісно, вже згадане Морське Око у Польщі. Це найвідоміше озеро польських Татр, розташоване на висоті 1395 метрів. Водойма вражає смарагдовими кольорами та величними піками.
Часті питання
Чим відрізняється Штребське Плесо від інших озер у Татрах?
Штребське Плесо — це озеро, до якого можна легко дістатися транспортом, що робить його доступнішим порівняно з іншими озерами, такими як Морське Око, до якого потрібно йти пішки дві з половиною години. Крім того, озеро оточене зручною інфраструктурою з колибами та готелями.
Які активності пропонує Штребське Плесо для відвідувачів?
Штребське Плесо пропонує багато активностей, серед яких оренда човнів для прогулянки по озеру, подорож на підйомнику Lanovka na Solisko для панорамного огляду, а також короткі та довгі походи у Високі Татри. Восени озеро вражає золотистим листям, а взимку стає популярним місцем для лижного відпочинку.