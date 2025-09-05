Це озеро розташоване на висоті 1346 метрів, неподалік від кордону Словаччини з Польщею. Місце дуже мальовниче, дійсно вражає красою, а ще – доступністю.

Мовиться про Штребське Плесо (Štrbské Pleso) – справжню перлину словацьких Високих Татр. Мандрівниця annkutueva показала його у тіктоці, 24 Канал розповість про це докладніше.

Дивіться також Яке озеро в Карпатах місцеві жителі називають морським оком

Чи Штребське Плесо краще за Морське Око?

На відміну від мегапопулярного польського озера Морське Око, куди потрібно йти пішки дві з половиною години, до Штребського Плеса у Словаччині можна легко дістатися транспортом. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче насолодитися гірськими пейзажами без довгих переходів.

Прогулянка навколо озера займає лише 30 хвилин, але кожен крок відкриває захопливі краєвиди. Кришталево чиста вода відбиває величні вершини Татр, а навколишні ліси додають затишку.

За словами annkutueva, варто орендувати човен, щоб відчути магію озера зсередини. Або ж піднятися на підйомник Lanovka na Solisko, звідки відкривається панорамний вид на озеро та гори. Тільки приїжджайте рано вранці, щоб уникнути натовпу та насолодитися тишею.

Озеро має зручну інфраструктуру навколо, численні колиби поруч, де подають традиційні словацькі страви, а також і готелі для комфортного відпочинку. Це місце ідеальне як для короткої прогулянки, так і для початку масштабних походів у Високі Татри.

Штребське Плесо – озеро з човнами й краєвидами, які зводять з розуму: дивіться відео annkutueva

Восени Штребське Плесо набуває особливого шарму завдяки золотистому листю, а взимку воно замерзає та стає казковим місцем для прогулянок чи лижного відпочинку. Загалом, це місце, де кожен знайде щось для себе.

Які ще цікаві та красиві озера варто відвідати поруч зі Штребським Плесом?