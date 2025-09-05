Возле границы с Польшей: где найти сказочно красивое озеро в Высоких Татрах
- Штребске Плесо – живописное озеро в Высоких Татрах, доступное для посещения без длительных переходов и с развитой инфраструктурой.
- Озеро предлагает незабываемые виды, возможность арендовать лодку, а также подъемник для панорамного обзора, что делает его идеальным местом для отдыха в любое время года.
Это озеро расположено на высоте 1346 метров, недалеко от границы Словакии с Польшей. Место очень живописное, действительно поражает красотой, а еще – доступностью.
Речь идет про Штребске Плесо (Štrbské Pleso) – настоящую жемчужину словацких Высоких Татр. Путешественница annkutueva показала его в тиктоке, 24 Канал расскажет об этом подробнее.
Лучше ли Штребске Плесо, чем Морское Око?
В отличие от мегапопулярного польского озера Морское Око, куда нужно идти пешком два с половиной часа, до Штребске Плесо в Словакии можно легко добраться транспортом. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться горными пейзажами без долгих переходов.
Прогулка вокруг озера занимает всего 30 минут, но каждый шаг открывает захватывающие виды. Кристально чистая вода отражает величественные вершины Татр, а окружающие леса добавляют уюта.
По словам annkutueva, стоит арендовать лодку, чтобы почувствовать магию озера изнутри. Или же подняться на подъемник Lanovka na Solisko, откуда открывается панорамный вид на озеро и горы. Только приезжайте рано утром, чтобы избежать толпы и насладиться тишиной.
Озеро имеет удобную инфраструктуру вокруг, многочисленные колыбы рядом, где подают традиционные словацкие блюда, а также и отели для комфортного отдыха. Это место идеально как для короткой прогулки, так и для начала масштабных походов в Высокие Татры.
Штребске Плесо – озеро с лодками и видами, которые сводят с ума: смотрите видео annkutueva
Осенью Штребске Плесо приобретает особый шарм благодаря золотистым листьям, а зимой оно замерзает и становится сказочным местом для прогулок или лыжного отдыха. В общем, это место, где каждый найдет что-то для себя.
Какие еще интересные и красивые озера стоит посетить рядом со Штребске Плесо?
- Также в Словакии есть еще одно очень красивое Плесо – Попрадске. Оно расположено в долине Менгусовска на высоте 1500 метров и славится кристальной водой и горными пейзажами.
- И, конечно, уже упомянутое Морское Око в Польше. Это самое известное озеро польских Татр, расположенное на высоте 1395 метров. Водоем поражает изумрудными цветами и величественными пиками.
Частые вопросы
Чем отличается Штребске Плесо от других озер в Татрах?
Штребске Плесо – это озеро, до которого можно легко добраться на транспорте, что делает его более доступным по сравнению с другими озерами, такими как Морское Око, до которого нужно идти пешком два с половиной часа. Кроме того, озеро окружено удобной инфраструктурой с колыбами и отелями.
Какие активности предлагает Штребске Плесо для посетителей?
Штребске Плесо предлагает много активностей, среди которых аренда лодок для прогулки по озеру, путешествие на подъемнике Lanovka na Solisko для панорамного обзора, а также короткие и длинные походы в Высокие Татры. Осенью озеро поражает золотистой листвой, а зимой становится популярным местом для лыжного отдыха.