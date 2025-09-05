Речь идет про Штребске Плесо (Štrbské Pleso) – настоящую жемчужину словацких Высоких Татр. Путешественница annkutueva показала его в тиктоке, 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Лучше ли Штребске Плесо, чем Морское Око?

В отличие от мегапопулярного польского озера Морское Око, куда нужно идти пешком два с половиной часа, до Штребске Плесо в Словакии можно легко добраться транспортом. Это делает его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться горными пейзажами без долгих переходов.

Прогулка вокруг озера занимает всего 30 минут, но каждый шаг открывает захватывающие виды. Кристально чистая вода отражает величественные вершины Татр, а окружающие леса добавляют уюта.

По словам annkutueva, стоит арендовать лодку, чтобы почувствовать магию озера изнутри. Или же подняться на подъемник Lanovka na Solisko, откуда открывается панорамный вид на озеро и горы. Только приезжайте рано утром, чтобы избежать толпы и насладиться тишиной.

Озеро имеет удобную инфраструктуру вокруг, многочисленные колыбы рядом, где подают традиционные словацкие блюда, а также и отели для комфортного отдыха. Это место идеально как для короткой прогулки, так и для начала масштабных походов в Высокие Татры.

Штребске Плесо – озеро с лодками и видами, которые сводят с ума: смотрите видео annkutueva

Осенью Штребске Плесо приобретает особый шарм благодаря золотистым листьям, а зимой оно замерзает и становится сказочным местом для прогулок или лыжного отдыха. В общем, это место, где каждый найдет что-то для себя.

Какие еще интересные и красивые озера стоит посетить рядом со Штребске Плесо?