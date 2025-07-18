Татри – це найвища частина Карпатських гір, більша частина яких розташована у Словаччині. Саме у Словаччині поряд з Україною розташовується мальовниче озеро, пише 24 Канал.

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Що відомо про Попрадський Став?

Попрадський Став – це мальовниче гірське озеро в Словаччині, розташоване у Високих Татрах, поблизу міста Попрад. Воно є популярним туристичним місцем завдяки своїм краєвидам, чистій воді та доступності для піших походів.

Озеро розташоване на висоті 1494 метри над рівнем моря, а його площа аж 6,88 гектара. Глибина озера сягає до 17 метрів. Попрадський Став оточений горами, зокрема вершинами Остра і Копрови.



Попрадський Став / Фото severovychod.sk

Поруч з озером є туристичний притулок, де можна зупинитися, поїсти чи відпочити. З цієї локації починаються маршрути до інших визначних місць, наприклад, до озера Велике Гінцове плесо чи на вершину Риси.

Найкращий час для відвідування озера з травня до жовтня, коли стежки ще не замело снігом.

Як добратися до озера з України?

Мандрівникам, які їдуть до озера з України, потрібно добратися до Ужгорода або Мукачева. Звідти слід їхати до словацького міста Попрад – відстань близько 200 кілометрів.

З Попрада потрібно їхати до Старого Смоковця чи Штрбського Плеса, де розпочинається маршрут до озера.

Окрім власного автомобіля, до Попрада легко добратися автобусом з Ужгорода та Мукачева.

Попрадський Став на карті